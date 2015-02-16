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مصر وفرنسا توقعان عقد صفقة طائرات “رافال” عسكرية وفرقاطة بحرية وصواريخ

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مصر وفرنسا توقعان عقد صفقة طائرات “رافال” عسكرية وفرقاطة بحرية وصواريخ مصر وفرنسا توقعان عقد صفقة طائرات “رافال” عسكرية وفرقاطة بحرية وصواريخ

الطائرة الفرنسية رافال

وقعت كلًا من وفرنسا اليوم عقد بيع المقاتلة الفرنسية «رافال» المتعددة المهام في إطار سعي القوات المسلحة لتحديث منظومة التسليح الخاصة بها لتتواكب باستمرار مع أحدث الأنظمة العالمية لتظل دائما قوية وقادرة علي تنفيذ جميع المهام في مختلف الظروف المحيطة بها.

ويأتي شراء الطائرات الفرنسية في إطار سياسة تنويع مصادر السلاح التي تنتهجها القوات المسلحة منذ فترة، واستبعد خبراء عسكريون مشاركة الطائرات رافال أو غيرها من المقاتلات المصرية في الحرب ضد الإرهاب التي تخوضها القوات المسلحة في سيناء، حيث تستخدم طائرات الهليوكبتر من طراز «أباتشي» التي تشارك في دك معاقل الإرهابيين.

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