10 وجوه لـ«شهداء سيوف داعش»

طاردهم العوز هنا، وألتف سيف داعش حول أعنافهم هناك، كان الحصول على لقمة العيش بعد أن تقطعت بهم سبل الحياة داخل قرية العور، في المنيا، العنوان الرئيس لمخاطرة الـ21 مصريا المقتولين من قبل تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، أصحاب الوجوه الشاحبة والأجساد المنهكة من الغربة في فيديو «رسالة بالدماء»، الذي بثه التنظيم الإرهابي، مساء الأحد.

وصل تعداد سكان قرية العور حتى 2013 نحو 3 آلاف نسمة، ودفعت الظروف الاقتصادية السيئة شبابها للإقبال على السفر، بالإضافة للاضطرابات وأحداث العنف في محافظة المنيا أثناء حكم الإخوان وعقب 30 يونيو، حسب شرح عدد من الأهالى المسلمين والأقباط الذين التقتهم «المصري اليوم»، موضحين أن قرية العور المصدر الأكبر للعمالة المصرية القبطية فى ليبيا، نظرا لانخفاض تكلفة السفر، حيث إنهم يسافرون عبر سيارات أجرة لا تكلفهم كثيرا.

أبانوب.. ذبيح الغربة

تعيش أسرة أبانوب عياد، منذ حادث ذبح المصريين المختطفين فى ليبيا، ألما يسكن بيوت عائلات الـ21 مصريا، أبانوب الحاصل على دبلوم صناعي سافر منذ أكثر من ثمانية أشهر لمساعدة والده على نفقات البيت بعد حصوله على تصريح بالعمل من وزارة الخارجية المصرية، فلاح ابن فلاحين في قرية العور التابعة لمركز سمالوط، في المنيا، ويعتمد معظم أهلها على الزراعة.

فى غرفته، جلس والده عياد عطية، يشير إلى الركن فارغ كان يشغله جسد أبانوب قبل السفر، حيث كانت تضمه الغرفة مع أخويه: «يا ريته كان فضل هنا.. ابنى مكنش لاقى شغل فى البلد كلها، وعشان كده اضطر يسافر، وأنا وأمه كنا خايفين عليه بس ما باليد حيلة».

مساعدة أبيه المسن فى الإنفاق على الأسرة، وتحمل نفقات تعليم شقيقه إبراهيم، الطالب، وشقيقته ماجدة، بكلية التربية جامعة المنيا، بالإضافة إلي عدم توافر فرص العمل فى القرية التى ولد بها، كانت كلها بحسب شهادات أهل أبانوب الدوافع قراره بالسفر عقب انتهائه من أداء الخدمة العسكرية مباشرة، قبل أن يذبح مع زملائه.

ظلت والدته جالسة فى أحد أركان البيت قليل الأثاث، قبل أن تعرف خبر ذبح ابنها، قائلة: «أنا عايزة ابنى يرجعلى يا سيسى»، تصمت الأم برهة من الوقت وتضيف بعد عدد من الصرخات المتتالية والبكاء المستمر: «آخر اتصال مع ابنى كان يوم الجمعة عشان يقوللى كل سنة وإنتى طيبة يا أمى، ومن ساعتها فضل متحاصر فى بيته وخايف ليتقبض عليه زى الـسبعة اللى قبله. من ساعتها وأنا بعيط عليه هو وابن أخويا المخطوف معاه».

يوسف.. ضاقت البلاد بالعائل الوحيد

سافر يوسف، العائل الوحيد لأسرته، إلى ليبيا عندما ضاقت بلاده طامحا في تحصيل ما يسد الرمق، لكنه لم يرجع.

تريزا عطية شحاتة، 65 سنة، والدة يوسف شكرى يونان، 24 سنة عامل البناء والنجارة، الحاصل على دبلوم صنايع، قالت أثناء جلوسها في منزلها المسقوف بجريد النخل: «ابنى سافر ليبيا من 8 أشهر بعد وفاة والده، بسبب عدم توافر شغل بالقرية للإنفاق على أسرة تتكون من 5 أفراد».

وتضيف السيدة الثكالي، «إحنا كان أملنا كبير فى ربنا وفى الرئيس إنه يضغط على المسؤولين فى ليبيا ويرجع أولادنا».

ميلاد.. خطف أثناء العودة ولم يرجع

سافر ميلاد مكين زكى منذ أربعة أشهر بحثًا عن عمل، وكان ضمن الـ 7 المخطوفين أثناء عودتهم من ليبيا فى الطريق إلى القاهرة لمقابلة أسرته المكونة من زوجته وولده الصغير، بالإضافة إلى والدة ووالدته.

يقول والده: «كلمنى يوم الجمعة وقاللى إحنا فى السكن، ومش هعرف أنزل مصر عشان السكة مش أمان خالص، وكمان مش هقدر أكلمكو كتير الفترة اللى جاية، وبعد يوم واحد سمعت إنهم أتخطفوا من السكن».

يصمت «مكين» بسبب ارتفاع صوت بكاء والدة ميلاد، وزوجته الجالستين فى نفس الغرفة، التى لم تحوِ من الأثاث سوى سرير واحد وتليفزيون صغير.

يضيف «مكين»، قبل أن يعرف خبر قتل ابنه الذى لم يتجاوز السادسة والعشرين من عمره، «عاوز ابنى بأى طريقة، وظروف المعيشة الصعبة فى ليبيا هي سبب سفره».

كيرلس.. الزواج حلم بعيد المنال

فور أن أنهى خدمته فى الجيش، سافر إلى ليبيا بحثا عن العمل باليومية فى سرت، بعد أن فشل طوال سنوات ما قبل الخدمة العسكرية بالعمل فى مركز سمالوط بالمنيا، حيث ولد وتربى لحين الوصول لسن 22 عاما.

«الجماعة الإرهابية جم خدوه من بيته»، تقول والده كرولس، وتشير لحادث الخطف الثانى للمصريين فى ليبيا، من قبل الجماعات المسلحة، بحسب أهالى الضحايا، باقتحام سكن المصريين، وكسر أبواب حجرهم، وخطف معظمهم.

«قبل يوم من خطفه كلمته وقلتله أرجع يا حبيبى، وقالى مش هقدر ارجع يا أمى عشان خايف لنتخطف زى زمايلنا، والدنيا فى البلد لسا مش أمان عشان اقدر ارجع، وبعديها أتخطف مع أخواته يا عينى»، تقول والدة كرولس، قبل أن يصل إليها نبأ وفاته، إنه سافر إلى ليبيا ليعمل من أجل القدرة على تجهيز نفسه استعدادا للزواج، ولمساعدة أخيه العاطل عن العمل.

هانى.. تأشيرة الموت

سافر إلى ليبيا منذ 8 أشهر، وحاول الرجوع إلى مصر منذ حادث الاختطاف الأول، إلا انه لم يستطع بسبب «الشعور بالرعب من الخروج من المنزل» حسب ما تقوله أسرة هانى عبدالمسيح.

تضيف أسرته: «هانى حصل على تأشيرة من السفارة قبل ما يسافر، وازاى المسؤوليين يقولوا انه سافر بالمخالفة للقرارات، مع أنهم هما اللى سمحوله بالسفر من الأول».

هانى البالغ من العمر 35 سنة، والمتزوج ويعول من الأبناء 4 ، مارينا ورفقة وفيولا وبخوميوس، ويسكن مع والده ووالدته، وله من 4 أشقاء، عيد وعياد وأنوب وعيسى، والجميع يقيمون فى منزل واحد، سافر مثل زملائه بحثا عن لقمة العيش، قبل أن يكون أحد ضحايا حادث الخطف الثانى للمصريين في مدينة سرت، حيث كان يسكن مع 17 مصريا، منهم 13 خطفوا فى حادث الخطف الثانى، الذى وقع بعد أسبوع من الحادث الأول.

صموئيل.. عيد ميلاد مؤجل من الأطفال

صموئيل ألهم ، 32 سنة، حاصل على دبلوم ثانوى فنى صنايع، وسافر إلى ليبيا للعمل سباكا، بعد أن فقد الأمل فى إيجاد وظيفة داخل قرية العور، تاركا وراءه زوجته و3 أطفال، في غرفة واحدة بمنزل ريفى، ليسافر حالما بالحصول على المال لشراء قطعة أرض صغيرة لبناء منزل له ولأسرته.

بباوى ألهم، الشقيق الأكبر لصموئيل، قال: «كل جريمته هو وزملاؤه من المختطفين السعى للرزق الحلال، ككثير من المصريين».

وأضاف: «تعرض شقيقى للخطف قبل بداية عام 2015 بأيام قليلة وهو فى طريق عودته إلى مصر ومعه 12 آخرين من أبناء قريته، لقضاء عيد الميلاد المجيد مع أطفاله، بعدما شعروا بعدم الأمان فى ليبيا، لكن يد الإرهابيين كانت أسرع، وتركونا نتجرع الحزن على فراقهم وعجزنا عن معرفة مصيرهم».

تاوضروس.. هرب من الفقر إلي سيف داعش

يعد تاوضروس أكبر المصريين المقتولين فى ليبيا، عمرة 43 عاما، مزارع سافر إلى ليبيا بحثا عن الرزق، بحسب ما يقوله أصدقائه، قبل أن يدركه سيف داعش، ليترك وراءه 3 أبناء، شنودة وإنجى ويوسف، و6 من الأشقاء، حيث يسكن الجميع فى منزل واحد، لازمه العوز طوال حياته سافر سرت بطموح الستر، فأدركه الموت غريبا في بلاد غريبة.

صموئيل.. حلم المنزل تحول قبر

حلم الحصول على سكن أفضل، السبب سفر صموئيل ولسن 35 سنة، والمتزوج ولديه ثلاثة أبناء، و4 أشقاء، فضلا عن إعالة والديه اللذان يسكنان معه، بالإضافة إلى أشقائه فى منزل والده.

ضاق الحال، فقرر السفر حتى يتمكن من شراء منزل مستقل. يقول أحد أصدقائه بالقرية: «سافر بعد ما حاول كتير يحصل على وظيفة مناسبة، زيه زى كل أهالي القرية المغدور بيهم، بس مفيش فرص عمل في القرية ولا في المركز، وعشان كدا، اختار طريق المر، وقرر يسافر للموت برجليه».

ماجد.. سافر لتعليم أبنائه فروت دمائه «المتوسط»

أولاده الثلاثة، فيفى، الطالبة بكلية آداب، وصموئيل، الصف الثالث الثانوى العام، وميرنا، الصف السادس الابتدائي، سبب سفره رغم تحذيرات أسرته، خوفا على حياته بعد تقلب أوضاع المصريين في ليبيا، وتحكم المليشيات فى معظم المدن الليبية.

العمل سائقا بعد أن وصل الأربعين، كانت الوظيفة المتاحة لماجد في ليبيا، ليحصل على المال من خلالها، لمساعده أربع آشقاء، عماد وعادل وفادية ولينا، حيث يقيم مع عائلته بالكامل فى منزل من الطوب اللبن.

الفقر وظروف تعليم أولاده دفعه للسفر إلى ليبيا، بحثا عن لقمة العيش وتوفير نفقات تعليم الأبناء الثلاثة، ومصاريف والدته المسنة.

ملاك.. سافر لتجهيز شقيقاته وترك «مينا»

ملاك إبراهيم سنود، لم يتجاوز الـ 26 عاما، سافر للعمل فى ليبيا بعد أن تزوج، وأنجب طفل يدعى مينا، لكى يتسطيع التكفل بجميع نفقات رعايته وتعليمه، بالإضافة إلي ثلاثة أشقاء فتيات، يتكفل برعايتهم، وتجهيزهم للزواج، إلي جانب والديه، ومن أجل هذا كله، لم يجد ملاك، بدا من السفر إلي ليبيا حتى يستطع الإنفاق على أسرته.