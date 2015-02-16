ملك البحرين يعزى السيسي في شهداء ليبيا

بعث العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الاثنين برقية تعزية ومواساة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مقتل 21 مواطنا مصريا الذين تعرضوا الى جريمة قتل نكراء ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.

وأعرب ملك البحرين حسب بيان لسفارة البحرين فى القاهرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس وللشعب المصري ولأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما أعرب عن استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الارهابي، مؤكدا ان هذا العمل الارهابي والشنيع يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية ومع المبادىء والقيم والأعراف .

وأكد الملك البحرينى على موقف مملكة البحرين الثابت في رفض الارهاب بكافة صوره وأشكاله ومشاركتها المجتمع الدولي في السعي للقضاء عليه واجتثاث جذوره.

كما أكد وقوف مملكة البحرين الى جانب جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وعلى دعمها وتضامنها مع مصر الشقيقة في اتخاذ ما تراه من إجراءات إزاء هذا التنظيم الإرهابي وجريمته النكراء.