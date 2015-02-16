منفذ السلوم البري.. بوابات خالية من العبور

على مسافة 5 كيلومتر قبل منفذ السلوم البري، تشدد نقاط الجيش عمليات التفتيش للسيارات، في الطريق بين الحدود المصرية والليبية، لم تتغير الأمور بعد بث مجموعة جهادية بايعت داعش مقطعاً مصوراً لذبح 21 مصرياً، فالتضييق الأمني على الجميع، مصريين وليبيين منذ عام ونصف، بحسب سكان مدينة السلوم، الواقعة على الحدود بين مصر وليبيا، الذين اشتكوا من حركة التجارة التي انعدمت بسبب ضعف السيطرة الأمنية للقوات الليبية على أراضيها، وغلق المنفذ البري من قبل القوات المسلحة وحرس الحدود.

منذ 21 يناير 2015 أغلقت إدارة شرطة السلوم البري، المنفذ أمام حركة سفر المصريين إلى ليبيا، يمنع سفر المصريين إلى ليبيا، ويسمح لهم بالعودة.

لا وجود للسكان ولا لشاحنات البضائع التي كانت تملأ شوارع المدينة منذ أربع سنوات، حين فر الليبييون والمصريون من هنا، هروباً من مذابح القذافي، حين كانت هناك تجارة.

على مدار 4 ساعات منذ الصباح لم يأتي من داخل الأراضي الليبية سوى ثلاثة ميكروباصات محملة بعمال مصريين عائدين من المدن الشرقية بليبيا.

أحمد معروف، من محافظة سوهاج، وأحد العمال الفارين من ليبيا، كان يعمل هناك لمدة 9 أشهر، يقول: «ليبيا لا فيها شغل ولا أكل ولا اتصالات ولا بنزين، بالإضافة إلى أننا نتعرض للسرقة كل يوم»، يضيف: «العمالة المصرية أوضاعها صعبة هناك، وزاد الطين بلة خلو المناطق المأهولة بالعمال من التواجد الأمني، بالإضافة إلى جحيم داعش».

على سفح هضبة السلوم التي تفصل بين الحدود المصرية والليبية، كان يجلس حمد داخل سيارته التاكسي الليبية المحملة بشنط المسافرين، مواطن ليبي متزوج من مصرية ولديه ولد وبنت، منعته قوات الجيش في عصر الاثنين من الدخول إلى ليبيا برفقة زوجته، سمح له ظابط الجيش بالدخول إلى ليبيا، على شرط أن يترك زوجته في مصر، فعاد بسيارته أسفل الهضبة وبدأ يبحث عن مخرج، حيث لم يحالف الحظ زوجته في أن تكون من ضمن 300 زوجة مصرية لمواطنين ليبيين أمر رئيس الوزراء، إبراهيم محلب بسفرهن إلى ليبيا، على مسؤوليتهن، منذ ثلاثة أيام.

ضرب الكساد مدينة السلوم، المحال التجارية مغلقة، والمقاهي خاوية، ولا وجود لشاحنات نقل البضائع التي كان عددها أكثر من عدد بيوت المدينة، يترحم منعم سليمان، مواطن من السلوم، على الأوضاع الاقتصادية على أيام الرواج التجاري، قبل الكساد الذي يضرب المدينة الآن، وعلاقات النسب التي انقطعت منذ شهور بسبب حظر سفر المصريين إلى الأراضي الليبية، يقول: «منذ ثلاثة شهور كنا نريد الذهاب إلى ليبيا أنا وأخي وأولاد أعمامي لأداء واجب العزاة في وفاة أحد أقاربنا الليبيين لكننا منعنا من الدخول بسبب سوء الأوضاع الأمنية، على الرغم من أننا معلومون لدى أجهزة الأمن هنا في السلوم، وتربطنا بهم صلاة صداقة».

داخل مستشفى السلوم، يجلس الدكتور محمد إسماعيل داخل غرفة استراحة الأطباء، فالهدوء الذي ضرب المدينة، أثر كذلك على عمل الأطباء نتيجة قلة المترددين على المنطقة، يقول: «الآن لا نعمل سوى على أهلى مدينة السلوم»، بالإضافة إلى حالات قليلة تأتي كل فترة على خلفية عمليات الهجرة غير الشرعية، بعد إصاباتهم بضربات الشمس، وأحياناً لسع العقارب، أو الاحتكاك مع حرس الحدود.

أما في السابق كان يتردد حالات كثيرة من المصريين والليبيين قبل أن يكون هناك اخفاضاً في عدد الحالات المترددة نظراً لقرارات غلق المنفذ المستمرة، يقول إسماعيل: «كانت جميع الحالات الآتية من المركز تمر علينا لإجراء الإسعافات الأولية لها وأحياناً كنا نقلها لمستئفى مطروح إذا استدعت الحالة، الآن المنفذ مغلق والحالات الواردة إلينا قليلة جداً».