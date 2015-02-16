«العربي»: جريمة قتل المصريين الأبرياء وصمة عار في جبين الإنسانية

أدان الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وبأشد العبارات الجريمة الهمجية المروعة التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابى ضد 21 من ابناء مصر الأبرياء في ليبيا.

وأعتبر الأمين العام أن هذه الجريمة النكراء هي وصمة عار في جبين الإنسانية، العالم بأجمعه مطالباليوم باتخاذ موقفا حازما واجراءات فعالة لمواجهة هذا التنظيم الارهابي وجرائمه البشعة المرتكبة ضد المسلمين والمسيحيين والإنسانية جمعاء.

وأكد الأمين العام أن هذا الأمر أصبح يستوجب على المستوى العربي تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي لظاهرة الإرهاب. وتوجه الأمين العام بخالص العزاء والمواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولقداسة البابا تواضروس الثاني ولأهالي الضحايا الأبرياء وحكومة مصر وشعبها على هذا المصاب الأليم.