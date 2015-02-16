وفاة مواطن في حادث دراجة نارية

توفي مواطن نتيجة قيادته لدراجة نارية بصورة خطرة داخل النفق التجاري بالاتجاه القادم من أبوظبي، ونتيجةً لتجاوزه كتف الطريق، فاختل توازنه من على الدراجة، الأمر الذي أدى إلى سقوطه ووفاته على الفور.

وتوفي شخصان وأصيب 19 آخرون بإصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة، في حوادث مرورية وقعت خلال الأيام الماضية في مناطق متفرقة في دبي.

وقال العقيد سيف مهيّر المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: إن الحادث الأول وقع في العاشرة من صباح يوم الخميس الماضي، نتيجة اصطدام مركبة خفيفة بدراجة نارية، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات متوسطة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي الحادث الثاني، أصيب شخصان بإصابات بسيطة في حادث اصطدام وقع في شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث انحرفت مركبة يقودها شخص بلغاري الجنسية، من مسارها الصحيح، واصطدمت بدراجة نارية، وقد أسفر عن الحادث إصابة سائق المركبة والدراجة بإصابات بسيطة، وفي حادث آخر، أصيب شخص بإصابات بليغة، إثر تعرض دراجته لحادث مروري من قبل مركبة من نوع كيا أسود اللون، نقل على إثره إلى المستشفى عن طريق سيارة الإسعاف.

وأضاف المزروعي أنه سجلت وفاة شخص من الجنسية الآسيوية وإصابة آخر بإصابات بليغة، حينما تعرضا للدهس في الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة الماضي قبل جسر معبر الخليج التجاري بالاتجاه من بر دبي إلى ديرة، بالقرب من جداف دبي، من قبل مركبة من نوع بي إم دبليو، وفي الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة الماضي، أصيب أربعة أشخاص من الجنسية الآسيوية بإصابات بسيطة، نتيجة حادث اصطدام وقع في منطقة القوز الصناعية بين مركبتين، نتيجة دخول إحداهما الشارع دون التأكد من خلوه، تلاه في الثانية عشرة من ظهر نفس اليوم، أصيب شخص بإصابات متوسطة، نتيجة انحراف دراجته وتدهورها في منطقة مرغم، نقل على إثره إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج.

ولفت المزروعي إلى تسجيل إصابة شخصين بإصابات بسيطة، نتيجة انحراف مركبتهما من نوع تويوتا واصطدامها بعمود الإنارة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بليغة بالسيارة وإتلاف العمود.

وأضاف العقيد سيف المزروعي، أنه وقع حادث اصطدام في الساعة السادسة من صباح يوم أمس الاثنين، بين شاحنة وحافلة نقل ركاب على شارع المرسى عند تقاطع المارينا مول، نتيجة عبور إحداهما للإشارة الضوئية وهي حمراء، وأسفر عن الحادث، إصابة خمسة أشخاص بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة.

كما أصيب سائق دراجة نارية بإصابات متوسطة، إثر تعرضه لحادث اصطدام في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم أمس، من قبل مركبة من نوع هايونداي على تقاطع الملا بلازا.

ونوه مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بأنه في الساعة السادسة والنصف من صباح أمس، انحرفت مركبة من نوع هايونداي رباعي الدفع من مسارها الصحيح، وتدهورت بعد جسر اللسيلي باتجاه دبي، وأسفر عن الحادث إصابة السائق بإصابات بسيطة.

وأوضح العقيد سيف المزروعي، أن مساعدي الخبراء من قسم المعاينة بإدارة حوادث السير، انتقلوا إلى مواقع تلك الحوادث، وقاموا بجمع الأدلة لإعادة بنائها لمعرفة طريقة وأسباب وقوعها. كما انتقلت الدوريات المرورية، وقامت بتنظيم حركة السير والمرور، وتسهيل عملية وصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.