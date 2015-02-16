رئيس جامعة جنوب الوادي يشارك طلاب الجامعات فى فعاليات معسكر الجوالة

شارك الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي طلاب الجامعات المصرية المشاركين بمعسكر العمل الدولي السابع للجوالة والذي يقام بجامعة جنوب الوادي في الفترة من (15-19) فبراير 2015 ،تحت رعاية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور سلطان أبو عرابي أمين عام اتحاد الجامعات العربية،ويشارك في المعسكر 20 جامعة مصرية.

وأكد منصور لأن الهدف من المعسكر هو التجمع الأخوى الذي يسوده الحب واستغلال مواهب الطلاب المتنوعة من خلال حفلات السمر.

وحث رئيس الجامعة على ضرورة العمل لإعلاء راية مصر والإخلاص وبذل الجهد الكبير، مشيراً إلى أن مصر ستظل رائدة الدول على مستوى العالم مهما واجهت من صعوبات وعلي الجميع أن يتفق أن يعمل باستمرار كل فرد في مجاله.

وقال د.عباس منصور إن هذا التجمع يكسب الطلاب مهارات عديدة وزيادة أواصر الصداقة بين الجامعات ، مضيفاً أن الجامعة نفذت الكثير من الأنشطة القميه والداخلية والتي تصب في مصلحة طلاب الجامعات إذ تم تنفيذ البطولة العربية والتي ضمت العديد من الجامعات المصرية والعربية ،كما شاركوا في العديد من المسابقات والأنشطة على مستوى الجامعات.

فى سياق متصل واصل طلاب الجامعات العمل بمعسكرات الجامعة المتنوعة وزرع الأشجار والخدمة العامة.