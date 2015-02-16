القوات الجوية الليبية تطالب المدنيين في 8 مدن ليبية بسرعة إخلائها

حذرت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية المدنين في كلًا من “غريان ،صبراتة ، الزاوية ، زوارة ، العجيلات ، الجميل ، سرت ، مصراتة” من الاستمرار في تلك المدن وطالبتهم بالإخلاء العاجل والفوري والابتعاد عن المقرات والمخازن والنقاط والبوابات التي تم الإشارة إليها في منشورات سابقة.
وذكرت أركان القوات الجوية الليبية أن المحكمة الشرعية لتنظيم داعش بدرنة بمن فيها صارت ركام من مخلفات تاريخ أسود قذر دموي.
وأضافت رئاسة الأركان أن سلاح الطيران الليبي يستهدف تجمعات بشرية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية ”داعش” في درنة من جديد للقضاء عليها.