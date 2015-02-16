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القوات الجوية الليبية تطالب المدنيين في 8 مدن ليبية بسرعة إخلائها

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القوات الجوية الليبية تطالب المدنيين في 8 مدن ليبية بسرعة إخلائها القوات الجوية الليبية تطالب المدنيين في 8 مدن ليبية بسرعة إخلائها

درنة بعد الضربة الجوية المصرية

حذرت‫ رئاسة أركان القوات الجوية الليبية المدنين في كلًا من “غريان ،صبراتة ، الزاوية ، زوارة ، العجيلات ، الجميل ، سرت ، مصراتة” من الاستمرار في تلك المدن وطالبتهم بالإخلاء العاجل والفوري والابتعاد عن المقرات والمخازن والنقاط والبوابات التي تم الإشارة إليها في منشورات سابقة.

وذكرت‫ أركان القوات الجوية الليبية أن المحكمة الشرعية لتنظيم ‫‏داعش‬ ب‏درنة‬ بمن فيها صارت ركام من مخلفات تاريخ أسود قذر دموي.

وأضافت رئاسة الأركان أن سلاح الطيران الليبي يستهدف تجمعات بشرية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية ‫‏”داعش‬” في ‫‏درنة‬ من جديد للقضاء عليها.

 

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