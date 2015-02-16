“أبوكب” يترشح رسميًا لانتخابات نقابة الصحفيين

تقدم عبدالجواد أبو كب،رئيس تحرير بوابة “روزاليوسف”، اليوم ، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي، الذي سوف يتم إجراءها 6 مارس المقبل.

وقال أبو كب، إن ما دفعه للترشح هو المرحلة الفارقة، التي تمر بها المهنة والنقابة في الفترة الحالية، والتي تتطلب بذل مزيد من الجهد والعمل على تحسين أوضاع الصحفيين.

وأضاف أن مجلس النقابة المقبل سيحدد المناخ العام لمدة 50 عاما قادمة، خاصةً مع قرب إصدار لجنة التشريعات الإعلامية والصحفية، مشروعات قوانين الصحافة.

وأوضح أن العشوائية تحكم السوق الصحفي، ولذلك لا بد من وضع صيغة تلتزم بها المؤسسات الصحفية لحماية حقوق الصحفيين المهدرة، مشيراً إلى أن أجور الصحفيين فى ذيل قائمة أجور الدولة، وهو وضع يجب تصحيحه أيضاً.

وعن ارتدائه لقميص يحمل صورة الصحفى المعتقل محمود أبو زيد “شوكان”، قال أبو كب إن هذه دلالة على دعمه للمطالب الخاصة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، لافتاً إلى أن برنامجه الانتخابي بالكامل سيتم الإعلان عنه فيما بعد.

يشار إلى أنه تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين أول أمس السبت ، وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات،قد تلقت خلال اليومين الماضيين ٣٠ طلباً لعضوية مجلس النقابة، إضافة إلى مرشحين اثنين لمنصب النقيب، وهما الكاتب الصحفي يحيى قلاش، ونائب رئيس تحرير “الجمهورية” سيد الإسكندراني.