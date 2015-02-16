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القوى السياسية بالسويس تؤيد الضربة الجوية لـ”داعش” ليبيا

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القوى السياسية بالسويس تؤيد الضربة الجوية لـ”داعش” ليبيا القوى السياسية بالسويس تؤيد الضربة الجوية لـ”داعش” ليبيا

أصدرت القوي السياسية بالسويس اليوم بيان تؤيد فيه ما قامت به القوات المسلحة وقرار مجلس الدفاع الوطني بتوجيه ضربة قوية فجراً لمعاقل تنظيم “داعش” فى ليبيا، رداً على ذبح 21 مصري على أيادي المرتزقه من هذا التنظيم.

وقال على أمين القيادي بحزب “الوفد” فى تصريحات خاصة أن جميع الأحزاب والقوي السياسية بالسويس تؤيد هذا القرار السريع الذى جاء للثأر من الشهداء ، مطالبين القيادة السياسية بضرورة الحكمة وعدم الجر فى حرب مع أى دولة لأن غير مهيئه لذلك حالياً.

وأضاف أمين أنهم يتقدمون بالعزاء لكل الشعب المصري وفى مقدمتهم أسر الشهداء ويطالبون بسرعة إجلاء المصريين من ليبيا وعدم سفر أى مصري هناك.

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