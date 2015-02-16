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سائقون يربطون أخر فى طريق نفق الشهيد”أحمد حمدي” ويشرحون جسده

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سائقون يربطون أخر فى طريق نفق الشهيد”أحمد حمدي” ويشرحون جسده سائقون يربطون أخر فى طريق نفق الشهيد”أحمد حمدي” ويشرحون جسده

تعدى 3 سائقين يقودون سيارات نقل بالتعدي على سائق أتوبيس محطة كهرباء “ موسي” بطريق نفق الشهيد “أحمد حمدي” إذ قاموا بربطه فى منتصف الطريق بالحبال والتعدي عليه بسلاح أبيض فى جميع أنحاء جسده ،وتم نقله للمستشفي العام فى حالة غير مستقرة.

وكان اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس ،قد تلقى بلاغاً بقيام 3 سائقين تابعين لشركة مقاولات خاصة بالتعدي على ” رضا . أ ” سائق بمحطة كهرباء “عيون موسي” إذ حدث مشادات كلامية بين السائقين على خلفية نقل الأول أطفال العاملين بالمحطة إلى مدارسهم بأتوبيس المحطة ،ومنع سائقي سيارات النقل الأتوبيس من المرور والتحرك ببطئ على الطريق.

وقال مصدر أمني أن السائقين الثلاثة قرروا التعدي على سائق المحطة بعد أن استخدم الأخير “كلاكس” الأتوبيس أكثر من مرة حتي يتمكن من العبور ،وتم التعدي عليه بكل أنحاء جسده بالسلاح الأبيض .

وأضاف المصدر أن القوات تمكنت فور تلقيها البلاغ من ضبط أحد السائقين بالقرب من المعدية بطريق نفق “أحمد حمدي” ، وجاري تحديد هوية وضبط السائقين الأخرين.

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