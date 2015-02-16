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“الصرح” يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لـ”داعش” وينعي الشهداء

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“الصرح” يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لـ”داعش” وينعي الشهداء “الصرح” يطالب المجتمع الدولي بالتصدي لـ”داعش” وينعي الشهداء

استنكر حزب “الصرح المصري الحر”، في بيان له الفعل الإجرامي الذي قام به تنظيم “داعش” الإرهابي من إعدام 21 مصريًا بعد اختطافهم في ليبيا، مؤكداً أن هذه الأفعال الإجرامية لا تمت للإسلام بصلة.

من جانبه رحب المستشار إيهاب وهبى المتحدث الإعلامي للحزب بالضربه الجويه التى قام بها الجيش فجر اليوم للرد على قتل الشباب المصرى على يد “داعش” ،مطالباً المجمتع الدولى بالتصدى لهذا التنظيم المجرم الذي يروع الآمنين، ويجلب الخراب والدمار للدول العربية ولكل العالم ويسفك دم الأبرياء بدون وجه حق.

وأضاف وهبي، أن عملية القتل الوحشي لأبنائنا في ليبيا هي تفويض كامل بالضرب بيد من حديد ودك معاقل هؤلاء وليذهب المجتمع الدولي للجحيم لو اعترض أو قال كلمة واحدة عن ضربات ساحقة لهؤلاء، فيما تقدم الحزب بالتعازي للشعب المصرى ولأهالي الضحايا، داعياً المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يحفظ الدول العربية من كل مكروه وسوء.

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