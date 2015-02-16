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«التحالف الشعبي»: حلف الناتو يسعى لتقسيم ليبيا

  • مصر
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وصف مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، الإثنين، عملية قتل المصريين المختطفين في ليبيا بالجريمة البشعة القائمة على القتال على الهوية والديانة والتي لا تمت للإنسانية بأي صلة.

وأضاف «الزاهد»، في بيان له، الإثنين، أن ما يجري في ليبيا هو نتيجة تدخل حلف الناتو ومحاولات الغرب لتقسيم ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي بالتصدي للإرهاب الذي أصبح يهدد العالم وليس منطقة الشرق الأوسط فقط.

ودعا «الزاهد» لبذل الجهد لرعاية المصريين في الخارج، إلى جانب العمل على إجلاء الرعايا حتى لا يكونوا بمثابة رهينة في أيدي الجماعات المتطرفة.

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