إعلام غربي: مشهد قتل المصريين في ليبيا يؤكد «الانتشار المفزع» لـ«داعش»

أبرز عدد من وسائل الإعلام الغربية، الصادرة، الإثنين، مقتل 21 عاملًا مصريًا في ليبيا، على يد تنظيم «داعش»، الإرهابي، قائلة إنه بعد أسابيع من خطف هؤلاء العمال، تحققت أسوأ مخاوف أسرهم بقتلهم، الأحد، معتبرة أن الحادث سيصعد دور القاهرة في المشهد السياسى المحفوف بالمخاطر في ليبيا.

وقالت مجلة «تايم»، الأمريكية، إن مقطع الفيديو الذي بثه «داعش»، الأحد، والذي يظهر ذبح المصريين في ليبيا يظهر «الانتشار العالمي» للتنظيم، معتبرة أن وجوده في ليبيا يمثل «جبهة ثانية» للتوسع من كونه تنظيمًا إقليميًا إلى منظمة عالمية ضد الغرب.

وأضافت المجلة أن «الحادث يعطي مثالًا صارخًا على نفوذ التنظيم في ليبيا التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي عام 2011».

وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، الأمريكية، إنه بعد أسابيع من خطف المصريين في ليبيا، تحققت أسوأ مخاوف أسرهم بقتلهم الأحد.

أما صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، فقالت إن الفيديو يتطابق في التقنيات والأسلوب مع تلك التي بثها تنظيم داعش في العراق لعمليات إجرامية سابقة، ما يظهر تواصل وتعاون بين التنظيم والجماعات التابعة له، خارج سوريا والعراق، أكثر مما تعتقد الحكومات الغربية.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للحصول على موافقة لاستخدام القوة العسكرية في حرب مفتوحة ضد «داعش»، جاء فيديو ذبح المصريين في ليبيا ليعزز مخاوف بين بعض أعضاء الكونجرس بأن التشريع ربما يسمح بعمليات في أراضى غير متوقعة مثل ليبيا.

ورأت الصحيفة أن الضربات الجوية المصرية لمواقع التنظيم في ليبيا هي بمثابة «تصعيد للدور المصري في المعركة المستمرة بين الفصائل المسلحة في ليبيا من أجل السيطرة على البلاد، كما أنها تهدد باستدراج البلاد إلى الخوض في الصراع الداخلي الليبي».

وتابعت: «من المتوقع أن يسعى أعضاء داعش في ليبيا الآن لشن هجمات عبر الحدود الطويلة مع مصر، أو لزيادة دعمهم للمتشددين في سيناء».

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، إن مقتل المصريين في ليبيا يفتح جبهة عسكرية جديدة في معركة مصر ضد الإرهاب، كما سيصعد دور القاهرة في المشهد السياسى المحفوف بالمخاطر في ليبيا.

ورأت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، الأمريكية، أن الفيديو «الوحشي» الذي نشره «داعش» يؤجج الرأي العام المصري ضد التنظيم، متساءلة عما إذا كانت مصر ستكون فعلًا قادرة على القيام بدورها حيال ردع التنظيم.

ومن جانبها، رأت وكالة «أسوشيتد برس»، الأمريكية، أن «داعش» بات أقرب من أوروبا، مشيرة إلى موقع إعدام المصريين في ليبيا، حيث تمت العملية على بعد 500 ميل فقط من السواحل الجنوبية لإيطاليا.

وقالت الوكالة إن التنظيم الإرهابى، الذي يسيطر على ثلث العراق وسوريا، بات أقرب إلى أوروبا، حيث استطاع تأسيس جماعات تابعة على مسافة أقل من 800 كيلومتر فقط من إيطاليا.

فيما قالت شبكة «بلومبرج»، الإخبارية الأمريكية، إن خطورة الضربات الجوية المصرية تكمن في إمكانية استدراجها للبلاد إلى عمق الصراع المسلح في ليبيا، حيث انهيار الأمن والصراع على السلطة بين الإسلاميين والحكومة المنتخبة.

>ورأت الشبكة أن مقتل المصريين في ليبيا يمثل تحديًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يخوض حربًا أخرى ضد المتشددين في سيناء.

وفي الصحف البريطانية، قالت صحيفة «جارديان» إن الفيديو المرعب الذي بثه «داعش» لمقتل المصريين، يؤكد «الانتشار المفزع» للتنظيم بعيدًا عن ميادين القتل المألوفة له في سوريا والعراق.

وأضافت أن «هذا الفيديو الشنيع أرهب الرأي العام المصري، والعربي والإسلامي، وأزعج السلطات في القاهرة، وحلفائها في الخليج من حالة الفوضى المتزايدة في ليبيا».

وأكدت الصحيفة أن نمو «داعش» في ليبيا هو أحد أعراض العنف وانعدام القانون وسوء الحكم في البلاد بعد 4 سنوات من ثورة 17 فبراير.

أما صحيفة «فاينانشيال تايمز» فقالت إن مقتل العمال المصريين في ليبيا سيزيد المخاوف الإقليمية المتزايدة حيال الجماعات المتشددة التي تسيطر على ليبيا.