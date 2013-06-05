6 أبريل تتضامن مع المثقفين فى اعتصامهم ضد وزير الثقافة

تضامن شباب 6 أبريل مع مثقفو مصر ضد محاولات أخونة وزارة الثقافة، ونظم اليوم الأربعاء، مجموعة من الكتاب والمفكرين والمثقفين والفنانين اعتصاما داخل مكتب وزير الثقافة، وتضامن شباب 6 أبريل معهم وذلك فى إطار منع ورفض أخونة وزراة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

وشارك أيضا العاملون بالأوبرا المصرية، وسيكون ذلك اعتصام مفتوح أمام مكتب وزير الثقافة، وأعلن المثقفون فى بيان لهم رفضهم للوزير الذى وصفوه بأنه فرضته الفاشية الإخوانية، مشيرين إلى أنهم لا يقبلون بوزير لا يلبى طموحات المثقفين، وتطلعاتهم للرقى بالثقافة.

وأعلن المعتصمون الاستمرار فى اعتصامهم إلى حين تولى الوزارة من يحافظ على التنوع والمواطنة، والثراء الذى كان سمة للثقافة المصرية على مر العصور.