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وزير الدفاع يبحث مع نظيره الفرنسي صفقة «رافال» ومكافحة الإرهاب

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استقبل الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جان إيف لودران، وزير الدفاع الفرنسي، والوفد المرافق، وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بكوبري القبة.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تبادل الرؤي المصرية والفرنسية تجاه تطورات الأوضاع علي الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل القضاء على الإرهاب وإنعكاساته على الأمن والاستقرار بالمنطقة، وجرى التباحث حول زيادة أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين البلدين، في ضوء الاتفاق على تدعيم القوات الجوية بأحدث المقاتلات الفرنسية من طراز رافال، كأول دولة صديقة تحصل عليها بعد فرنسا، وتزويد القوات البحرية المصرية بفرقاطة متطورة من طراز فريم، ويمثلان إضافة قوية للقدرات القتالية للقوات المسلحة ودعم قدرتها على تنفيذ مختلف المهام .

من جانبه، قدم وزير الدفاع الفرنسي التعازي في شهداء الذين سقطوا نتيجة للارهاب، ودعم بلاده للقاهرة في حربها ضد قوي التطرف والإرهاب التي تهدد المنطقة، مؤكداً أن مصر تمثل إحدى القوي الرئيسية والفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

فيما أعرب القائد العام عن اعتزازه بالروابط والعلاقات القوية بين البلدين، والمواقف الفرنسية الداعمة للشعب المصري نحو استعادة الأمن والاستقرار والتنمية.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والسفير الفرنسي بالقاهرة.

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