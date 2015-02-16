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السادات الديمقراطي يُشيد بالضربة الجوية بالقوات المسلحة على تنظيم داعش فجر اليوم

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السادات الديمقراطي يُشيد بالضربة الجوية بالقوات المسلحة على تنظيم داعش فجر اليوم السادات الديمقراطي يُشيد بالضربة الجوية بالقوات المسلحة على تنظيم داعش فجر اليوم

 

عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

أشاد دكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، بالضربة الجوية التي قامت بها قواتنا المسلحة، فجر اليوم الاثنين، ضد مخازن ومعسكرات تنظيم داعش الإرهابي، ردًا على ذبح داعش 21 مصريًا قبطيًا.

وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطي الدكتور عفت السادات، أن هذه الضربة الجوية من القوات المسلحة أعادت لنا الكرامة الوطنية وحقوق شهدائنا وتحية وتقدير لقواتنا المسلحة، مؤكدًا أن دماء أبناء غالية ويجب أن يعلم القاصي والداني أن الجيش المصري قادر على استرداد حق أبنائه، وأن الدم المصري ليس رخيصًا ويشيد بالدور الوطني على محاربة الإرهاب.

ويطالب رئيس حزب السادات الديمقراطي الدكتور عفت السادات بدور القوات المسلحة المصرية لحربها ضد الإرهاب، ويطالب الشعب أن يلتف حول القوات المسلحة لحربها ضد الإرهاب.

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