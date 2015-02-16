وفد ليبي رفيع المستوى يصل إلى القاهرة لتقديم واجب العزاء

يصل إلى القاهرة خلال ساعات وفد ليبي رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء للشعب المصري في جريمة مقتل 21 مصريًّا على يد تنظيم «داعش» في مدينة سرت الليبية.

ويضم الوفد الليبي نخبة من الوزراء وأعضاء البرلمان ويتقدَّمه الدكتور عبدالسلام البدري، نائب رئيس الوزراء.

ومن المقرر أنْ يقدِّم الوفد واجب العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال مصدر دبلوماسي ليبي في القاهرة إنَّ هذا الوفد الذي سينضم إليه سفير ليبيا في القاهرة محمد فايز جبريل، ومندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية عاشور حمد بوراشد، سيصل إلى القاهرة لكي يؤكد أنَّ البلدين «سيعملان بكل قوة على التصدي بكل حزم للإرهاب واستئصاله من جذوره وتفويت الفرصة على مَن يقفون وراءه».