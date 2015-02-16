فيديو.. سمير زاهر لـ ONA: سأترشح لرئاسة اتحاد الكرة ويجب أن نتكاتف ضد الإرهاب‎

قال الكابتن سمير زاهر رئيس إتحاد الكرة السابق، إنه يجب على المصريين التوحد والتكاتف ضد الإرهاب فى ظل الأحداث المأساوية التى نعيشها فى البلاد.

وأكد زاهر فى تصريح لوكالة أونا للأنباء، على هامش مشاركته فى تدشين حملة «كمل ياريس»، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه مع عودة الدورى المصرى مرة أخرى ولكن بدون جمهور، وإن الجميع شارك فى مهزلة عودة الجماهير للدورى بدون تخطيط أو تأمين جيد للمباريات.

وأضاف زاهر أنه يفكر جدياً فى الترشح مرة أخرى لرئاسة إتحاد الكرة المصرى، عقب إنتهاء فترة ولاية مجلس الإتحاد الحالى.

المراسل : بكر الشرقاوي

" frameborder="0">