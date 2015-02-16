«القومي للطفولة» يطالب بعدم نشر صور شهداء مصر في ليبيا

طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعدم نشر صور ضحايا مذبحة ليبيا، معربا عن إدانته للعمل الإرهابي الغادر ضد المواطنين المصريين، مؤكدا أن الإرهاب وموجاته ستنكسر باصطفاف المصريين جميعا وتماسكهم خلف القوات المسلحة.

وأضاف المجلس، في بيان له، الإثنين، أن ما اقترفه تنظيم داعش دون وازع من ضمير أو رحمة ومبادئ انسانية، يجب أن يعلن المجتمع بكاملة عن رفضه وإدانته لتلك الممارسات، مشددا على أن الأديان السماوية تحرم وتجرم العنف وتراعى حرمة الدماء دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو غيرهما.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسر الشهداء ضحايا هذا العمل الإجرامي، سائلا المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويجنب الشعب المصري كل مكروه.

وناشد المجلس كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر اللقطات المصورة لقتل المواطنين الأبرياء بدم بارد، موضحا أن هذا يتنافي مع سماحة الأديان السماوية والأعراف، مشيرا إلى أن عرض الفيديو بكافة تفاصيله يؤثر على نفسية الأطفال بما ينطوي عليه من بشاعة وإجرام وعنف ينعكس على نفسية الطفل وتنشئته.