أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«القومي للطفولة» يطالب بعدم نشر صور شهداء مصر في ليبيا

  • مصر
  • 20
Google+ Print

طالب المجلس القومي للطفولة والأمومة، بعدم نشر صور ضحايا مذبحة ليبيا، معربا عن إدانته للعمل الإرهابي الغادر ضد المواطنين المصريين، مؤكدا أن الإرهاب وموجاته ستنكسر باصطفاف المصريين جميعا وتماسكهم خلف القوات المسلحة.

وأضاف المجلس، في بيان له، الإثنين، أن ما اقترفه تنظيم داعش دون وازع من ضمير أو رحمة ومبادئ انسانية، يجب أن يعلن المجتمع بكاملة عن رفضه وإدانته لتلك الممارسات، مشددا على أن الأديان السماوية تحرم وتجرم العنف وتراعى حرمة الدماء دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو غيرهما.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسر الشهداء ضحايا هذا العمل الإجرامي، سائلا المولى عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويجنب الشعب المصري كل مكروه.

وناشد المجلس كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر اللقطات المصورة لقتل المواطنين الأبرياء بدم بارد، موضحا أن هذا يتنافي مع سماحة الأديان السماوية والأعراف، مشيرا إلى أن عرض الفيديو بكافة تفاصيله يؤثر على نفسية الأطفال بما ينطوي عليه من بشاعة وإجرام وعنف ينعكس على نفسية الطفل وتنشئته.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط