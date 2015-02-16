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«الهنيدي»: قانون الكيانات الإرهابية سيتصدى لـ«داعش»

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قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن مشروع قانون الكيانات الإرهابية، الذي أعدته اللجنة وأرسلته إلى مجلس الوزراء في حال إقراره سيكون له دورا في التصدي ومكافحة كيانات مثل «داعش»، جاء ذلك تعليقا على حادث مقتل 21 مصريا في ليبيا على أيدي «داعش».

و أضاف الهنيدي، للصحفيين البرلمانيين، الإثنين، أن محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم مقترحا للوزارة بتعديلات على القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بإنشاء المجلس. واوضح أن التعديلات تم تقديمها خلال لقاء جمعه بـ «فائق» بمقر الوزارة العدالة الانتقالية الأحد، وتمت إحالة التعديلات إلى لجنة التعليم المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي لدراستها.

وتابع إنه استقبل وفدا من ممثلي النيابة الإدارية بمقر الوزارة ملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية وانهم أكدوا على دورهم في المجازاة الإدارية، وأنه تم إرسال الملاحظات إلى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للنظر بشأنها.

وحول لائحة مجلس النواب الجديدة، أكد الهنيدي أن مجلس النواب هو المختص بإصدار هذه اللائحة، وأن دور وزارة العدالة الانتقالية مقتصر على إعداد دراسات حول التعديلات فقط وتقديمها لمجلس النواب ليرى ما يشاء بشأنها.

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