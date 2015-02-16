«عشري» تبحث ترتيبات عودة العمالة المصرية من ليبيا

عقدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، اجتماعًا عاجلاً، الاثنين، مع جبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لبحث تداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرض له عمال مصر المختطفين في ليبيا على يد «داعش»، ودراسة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالعمالة المصرية العائدة من ليبيا والمتوقع زيادتها على ضوء التطورات الجارية.

وتم الاتفاق على إصدار بيان مشترك، واتخاذ إجراءات تسجيل بيانات المصريين العائدين من ليبيا في مقر الوزارة ومديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات المختلفة، وذلك عن طريق استمارة حصر توزع «مجانا» وموجودة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لإيجاد فرص عمل لهم بمعرفة القطاع الخاص.

وقرر الاجتماع العاجل تشكيل غرفة عمليات دائمة من وزارة القوي العاملة والهجرة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا.

وكشفت «عشري» لممثلى اتحاد العمال عن الترتيبات التي تقوم بها مع بعض شركات القطاع الخاص لاستيعاب أعداد من هؤلاء العائدين في بعض المشروعات الجاري إنشاؤها وخاصة في المجالات المتماثلة أو المتقاربة مع مجالات عملهم السابق في ليبيا، فضلاً عن تخصيص فرص عمل لأقارب الشهداء المصريين، وإبلاغ عائلاتهم بهذه الترتيب الاستثنائي.

وأصدر المجتمعون بيانًا مشتركًا اتفقوا فيه على أن «هذا الحادث الإجرامي، مهما كانت بشاعته وتأثيراته المباشرة على عائلات الضحايا، لا يمكن أن يؤثر على وحدة الصف المصري وتلاحم أبناء الوطن الواحد مسيحيه ومسلميه ووقوف الشعب المصري خلف قواته المسلحة للقصاص من القتلة المجرمين».

ومن جانبه، رحب رئيس لاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعضاء مجلس الإدارة بالترتيبات التي تعدها وزارة القوى العاملة لاستقبال وتسجيل بيانات العمال المصريين العائدين من ليبيا، وحصر الأضرار والخسائر الناجمة عن عودتهم الإضطرارية، تمهيدًا لمعالجة مسألة التعويضات مع السلطات الليبية عند استقرار الأوضاع هناك.

وشدد الاجتماع على الإجراءات السريعة التي قام بها خلال الساعات الماضية حيث تواصل مع الاتحادات المحلية والعربية لوضع خطة زمنية لاستيعاب العمالة العائدة بمشاركة وزارة القوى العاملة والهجرة.