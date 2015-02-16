دفاع «اقتحام السجون» يطلب سماع شهادة السيسي ومفتش سجون وادي النطرون

طلب دفاع المتهم حازم فاروق في قضية وادي النطرون، المتهم فيهاالرئيس المعزول محمد مرسي و130 آخرين سماع شهادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،- باعتباره مديرًا للمخابرات الحربية وإدارة الاستطلاع- وقت الأحداث، إبان الأحداث بشأن ما تم رصده وضبطه من أي عناصر أجنبية تسللت إلى البلاد وعبر الأنفاق من قطاع غزة خلال فترة الأحداث من عدمه، وعددهم وجنسياتهم، وما إذا كانت قد ضبطت بحوزتهم أية أسلحة ونوعها وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن وهو ذات الطلب الذي سبق للقاضي التحقيق طلبه بتاريخ 8 أغسطس 2013.

وطلب سماع شهادة العقيد أشرف فتحى محمد لطفى عبدالقصود، مفتش مباحث سجون وادى النطرون، أثناء أحداث الاقتحام ومحرر محضر التحريات في خصوص الأحداث في المحضر رقم 648 لسنة 2011 إدارى السادات.

كما طلب الدفاع سماع شهادة محافظ البنك المركزى في شأن الإجراءات التي يتم اتباعها في التحويلات الدولارية البنكية، وكذا الإجراءات الواجب اتباعها بخصوص ذات التحويلات لمناطق الضفة الغربية وغزة في فلسطين، وما إذا كانت هذه التحويلات تخضع لثمة رقابية أمريكية من عدمه أم لا, وحدود المبالغ المسموح بتحويلها.