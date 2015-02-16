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فيديو من الذاكرة: كيم كردشيان ابنة الـ 3 سنوات تعايد والدها في عيد الأب

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فيديو من الذاكرة: كيم كردشيان ابنة الـ 3 سنوات تعايد والدها في عيد الأب فيديو من الذاكرة: كيم كردشيان ابنة الـ 3 سنوات تعايد والدها في عيد الأب

الإثنين 16-02-2015 13:34

أضحت النجمة العالمية Kim Kardashian في أيامنا هذه واحدة من أهمّ الشخصيات في المجتمع الأمريكي، بل تخطت ذلك لتصبح مشهورة على مستوى العالم أجمع.
Kardashian البالغة من العمر 34 عاماً، والأم لطفلة وحيدة، اكتسبت شهرة واسعة من خلال عرض يومياتها في برنامج واقعي، بالرغم من أنها لا تملك أيّ موهبة فنية أو تمثيلية.
Kim التي تتشارك ومحبيها ومتتبعيها تفاصيل حياتها اليومية لم تسلط الضوء يوماً على طفولتها، ربما لأنها لم تكن على قدر من الثراء والرفاهية.
هذا من الذاكرة تظهر فيه Kim Kardashian ابنة الـ 3 أعوام، وهي إلى جانب شقيقتها Kourtney، التي تكبرها بسنة واحدة، تعايد والدها بمناسبة عيد الأب عام 1984:

 

 

 

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