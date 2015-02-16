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للمرة الأولى ليدي غاغا تغني في حفلة الأوسكار

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الإثنين 16-02-2015 15:35

أعلنت النجمة العالمية Lady Gaga أنها ستشارك للمرة الأولى في مشوارها الفني في احتفال الأوسكار الـ87 المقبل.

وكتبت النجمة المعروفة بإطلالاتها الجريئة على صفحتها في إنستغرام: "سأقدّم أحد العروض الحيّة في احتفال الأوسكار لهذا العام".

بدوره، نشر Neil Meron، أحد منتجي الاحتفال، على Twitter صورة Selfie له مع Lady Gaga وعدد من شركائه المنتجين في إطار تحضيراتهم للحفلة الكبير.

يذكر أن احتفال الأوسكار الـ87 سيقام في 22 فبراير الجاري على مسرح "دولبي" في مدينة لوس أنجلوس.

 

 

 

 

 

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