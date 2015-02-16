بالصور: برغم الانفصال غوينيث بالترو أمضت يوم الحب مع كريس مارتن

بعد مرور حوالى العام على انتهاء زواج الممثلة الأمريكية Gwyneth Paltrow وزوجها النجم البريطاني Chris Martin، الذي دام 10 أعوام، التقطت عدسات الباباراتزي صوراً لهما سوياً في يوم الحب.

وبرغم أنّ الثنائي كانا أكّدا أنّ علاقتهما ستستمرّ بعد الطلاق كأصدقاء من أجل الاهتمام بولديهما Apple، البالغة من العمر 10 أعوام، وMoses البالغ من العمر 8 أعوام، فقد أثار وجودهما معاً في يوم الحب على الشاطىء الشكوكَ حول نيتهما الارتباط مجدداً.

وقد شوهدت Gwyneth، البالغة من العمر 42 عاماً، وكذلك طليقها Chris، البالغ من العمر 37 عاماً، على الشاطىء، مع ولديهما، حيث ظهرا كعائلة سعيدة، إضافة إلى Ryder ابن النجمة Kate Hudson البالغ من العمر 11 عاماً بصفته صديق Moses.

يُذكر أنّ Gwyneth Paltrow و Chris Martin كانا أعلنا انفصالهما في شهر آذار عام 2014 في بيانٍ مشترك، كانت بدايته: "بحزن شديد، اتخذنا قرار الانفصال"، ثمّ ورد فيه أنّهما سعيا طوال أكثر من عام كي تستمرّ علاقتهما، لكنهما وصلا إلى خلاصة مفادها أنّه على رغم حبّهما لبعضهما كثيراً فإنّهما سيبقيان منفصلين، في وقت تعهّدا بالاهتمام بولديهما، وطلبا احترام خصوصية العائلة في مرحلتها الصعبة. وقد انتهى البيان إلى القول: "مع كلّ الحب Gwyneth وChris"، لكنهما حتى اليوم لم يوقّعا معاملات الطلاق.