مهرجان برلين يمنح الدب الذهبي للمخرج Jafar Panahi

الإثنين 16-02-2015 15:02
بالرغم من منعه من ممارسة مهنة الإخراج لمدة عشرين عاماً ومن وضعه رهن الإقامة الجبرية ومن فرض حظر السفر عليه خارج إيران، خرق فيلم Taxi للمخرج الإيراني Jafar Panahi قلوب لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي الدولي التي منحته الدب الذهبي بعد أن تمكن من تهريب فيلمه خارج إيران ومشاركته في المسابقة الرسمية. وقد صوّر المخرج بكاميرا سريّة وضعها داخل سيارته التاكسي وقال المخرج الأميركي Darren Aronofsky رئيس لجنة التحكيم أثناء تسليم الجائزة لفتاة صغيرة هي ابنة شقيق المخرج الإيراني "لقد صاغ رسالة غرام للسينما. يحفل فيلمه بالعشق للفن ولمجتمعه وبلده ومشاهديه". فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:
جائزة الدب الذهبي
Taxi للمخرج Jafar Panahi
جائزة الحكّام الكبرى
The Club للمخرج Pablo Larraín
جائزة Alfred Bauer
Ixcanul Volcano للمخرج Jayro Bustamante
جائزة أفضل مخرج
Radu Jude عن فيلم Aferim!
Małgorzata Szumowska عن فيلم Body
جائزة أفضل ممثلة
Charlotte Rampling عن فيلم 45 Years
جائزة أفضل ممثل
Tom Courtenay عن فيلم 45 Years
جائزة أفضل سيناريو
Patricio Guzmán عن فيلم The Pearl Button
جائزة أفضل تصوير
Sturla Brandth Grovlen عن فيلم The Pearl Button
Sergey Mikhalchuk و Evgeniy Privin عن فيلم Under Electric Clouds