مهرجان برلين يمنح الدب الذهبي للمخرج Jafar Panahi

بالرغم من منعه من ممارسة مهنة الإخراج لمدة عشرين عاماً ومن وضعه رهن الإقامة الجبرية ومن فرض حظر السفر عليه خارج إيران، خرق فيلم Taxi للمخرج الإيراني Jafar Panahi قلوب لجنة التحكيم في مهرجان برلين السينمائي الدولي التي منحته الدب الذهبي بعد أن تمكن من تهريب فيلمه خارج إيران ومشاركته في المسابقة الرسمية. وقد صوّر المخرج بكاميرا سريّة وضعها داخل سيارته التاكسي وقال المخرج الأميركي Darren Aronofsky رئيس لجنة التحكيم أثناء تسليم الجائزة لفتاة صغيرة هي ابنة شقيق المخرج الإيراني "لقد صاغ رسالة غرام للسينما. يحفل فيلمه بالعشق للفن ولمجتمعه وبلده ومشاهديه". فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

جائزة الدب الذهبي

Taxi للمخرج Jafar Panahi

جائزة الحكّام الكبرى

The Club للمخرج Pablo Larraín

جائزة Alfred Bauer

Ixcanul Volcano للمخرج Jayro Bustamante

جائزة أفضل مخرج

Radu Jude عن فيلم Aferim!

Małgorzata Szumowska عن فيلم Body

جائزة أفضل ممثلة

Charlotte Rampling عن فيلم 45 Years

جائزة أفضل ممثل

Tom Courtenay عن فيلم 45 Years

جائزة أفضل سيناريو

Patricio Guzmán عن فيلم The Pearl Button

جائزة أفضل تصوير

Sturla Brandth Grovlen عن فيلم The Pearl Button

Sergey Mikhalchuk و Evgeniy Privin عن فيلم Under Electric Clouds