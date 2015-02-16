سيرين عبد النور تتوعد زوجها على الهواء وتواجه نادين الراسي في المحاكم

بيروت – فرح الحسنية

حلقة مميّزة من برنامج "المتهم" عرضت ليلة أمس، جمعت 3 أحداث مهمة؛ وهي مرور عام على بداية البرنامج، وحلول يوم الحب، واستضافة النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعد غياب طويل عن المقابلات التلفزيونية، فكانت حلقة حبّ بامتياز بوجود سيرين بكامل أناقتها وأنوثتها، في ظلّ الديكور الذي تميّز بالورود والإضاءة الحمراء، ما عكس أجواء الحبّ والرومانسية.

وبكلّ هدوء ورقيّ، أجابت سيرين عن كلّ أسئلة مقدّمَي البرنامج رجا ناصر الدين وردولف هلال، اللذين حاولا استفزازها لإخراج بعض المواقف النارية منها، إلا أنّها حافظت على هدوء أعصابها، وكانت أجوبتها مدروسة ومقنعة، في وقت حرصت على قول الصراحة من دون أن تفتح جبهات القتال على نفسها.

سيرين والحبّ

وبدأت الحلقة بالحديث عن الحبّ، وعن عدد المرات التي أُغرمت فيها سيرين خلال حياتها، فأوضحت أنها عاشت قصّة حبّ واحدة قبل أن تتعرّف إلى زوجها فريد، وكانت يومها في مرحلة المراهقة، لتتعرّف بعدها إلى فريد في علاقة دامت لمدّة 7 سنوات قبل الزواج.

وفي الحديث عن ابنتها تاليا، قال سيرين إن سبب عدم نشر صورة ابنتها هو أنّها تخاف عليها من بعض الأشخاص ولا تريد تكرار تجربة بعض أصدقائها والفنانين الذين نشروا صوراً لأطفالهم، ولاقت الصور تعليقات كثيرة، وتحديداً من أشخاص "مهووسة" على حدّ تعبير سيرين.

وعن اتهامها بأنها تخفي ابنتها بانتظار عرض ماديّ مغرٍ من إحدى المجلات مقابل نشر صورتها غلافاً، ردّت سيرين بالقول: "أعجبتني الفكرة"، مشيرة إلى أنّ الفكرة واردة إذا كان المبلغ الضخم سيعود ريعه لصالح إحدى الجمعيات المعروفة، بالاتفاق مع فريد. كذلك أشارت إلى أنها وزوجها فريد يُحبّان إنجاب طفل آخر غير ابنتهما تاليا.

وتحدثت سيرين عن زواجها المستمرّ منذ 15 عاماً، فأكّدت أن زوجها شخص صبور جداً عندما تكون في حال عصبية، لكنه يكون عصبياً عندما تقوم بأخطاء، مشدّدة على أنه يتفهّم طبيعة عملها والضغوطات التي تمرّ بها.

وتطرق المذيعان إلى الحديث عن المجلات التي تناولت خبر طلاقهما ونشوب الخلافات بينهما، فقالت سيرين إنها سمعت بهذه الأخبار منذ الأسبوع الأول من زواجها، ولكنّ المجلة اعتذرت سريعاً عن الأخبار. وقد عبّرت سيرين عن استيائها من "السكوبات" الكاذبة.

وبالنسبة إلى المعجبين وكيفيّة تقبّل فريد حبّ الجمهور لها، قالت: "إنه لا يعارض طريقة تصرّف المعجبين معي، إلا إذا تخطّى أحدٌ حدوده"، معربةً عن انزعاجها من الأشخاص الذين يعبّرون عن حبّهم بطريقة تضايق الفنان من خلال عناقه والتقرّب منه كثيراً.

وأكدت أن زوجها شريك في نجاحاتها، وهو من شجّعها على قبول عرض مسلسل"روبي"، الذي حقق لها نقلة نوعيّة في حياتها المهنية، على حدّ تعبير سيرين.

سيرين: روبي نقلة نوعية في حياتي المهنية

وبالحديث عن شخصيّة "روبي" ونجاحها، عبّرت سيرين عن سعادتها بكلّ من كرهها في هذا الدور، باعتبار أنها أدّت الدور بطريقة صحيحة وأوصلت الرسالة المحدّدة، مؤكدةً أنّ "روبي" شخصيّة موجودة في الحياة فعلاً.

وبالنسبة إلى النجمات اللواتي عُرض عليهن دور روبي ورفضوه، قالت سيرين: "غبي من يرفض دور روبي"، مشيرةً إلى أنه عرض على غيرها ولكن بعد عمليات الكاستينغ، وجد كلّ من المنتج والمخرج أنّ أحداً لن يستطيع تأدية الدور غير سيرين، لذا انتظرها المنتج 4 أشهر، لتضع ابنتها التي كانت حاملاً بها، حتى تبدأ عمليات التصوير.

وعن مدى نجاح مسلسلها "سيرة حب"، قالت سيرين إنها لا تعرف مدى نجاحه قبل أن يُعرض على الشاشات والفضائيات، لأنه كان يعرض على شاشة مشفّرة، وبالتالي لا يصل إلى كلّ الناس، مشيرةً إلى أنّ المسلسل بدأ يُعرض على بعض الشاشات العربية.

سيرين: "ما حدا يعطي رأيه فيّ"

وعن رأيها بمسلسلات رمضان لعام 2014 وأداء زميلاتها، قالت سيرين إنه لم يتسنّ لها المتابعة بسبب تصويرها مسلسل "سيرة حب"، لافتةً إلى أنها سمعت أصداء إيجابية عن المسلسلات، مؤكدةً أنه لا يحق لها إبداء رأيها بالممثلات الزميلات، كونها ممثلة، بل تترك الأمر إلى الصحافة والنقّاد، موضحة أنها تفضّل أن تعبّر عن رأيها بأدائهنّ وجهاً لوجه.

وأوضحت سيرين أنها لا تحبّ أن تبدي رأيها بغيرها، لأنها ترفض أن يُبدي أيّ ممثل رأيه فيها.

سيرين ونادين في المحاكم

وبالحديث عن خلافاتها مع زملائها في الوسط الفني، كانت سيرين تؤكد مراراً أنه لا يوجد خلافات مع أحد من الزملاء، ولكن بعد طرح بعض الأسماء عليها، أوضحت سيرين سبب خلافها معهم.

فالبداية كانت مع ورد الخال، حيث أوضحت سيرين أن ورد كانت صديقتها قبل مسلسل "روبي"، إذ طرحت على الـ"فيس بوك" مسابقة للتصويت لأفضل مسلسل يُعرض، وتوقعت سيرين دعم صديقتها ورد لها والتصويت للمسلسل، ولكنها تفاجأت بإعطاء ورد صوتها للمسلسل التركي وقتها "فاطمة"، الأمر الذي دفع سيرين إلى حذف ورد من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

كما عبّرت سيرين عن استيائها من ورد الخال، إثر تصريحها لإحدى المجلات بأن سيرين لم تهنئها على مسلسل "عشق النساء"، في وقت كانت سيرين تصوّر مسلسلها في مصر. فتساءلت سيرين: "كيف أستطيع أن أهنئها وأنا لم أحضر المسلسل؟". كما أشارت إلى أن ورد لم تهنئها على مسلسلاتها وكليباتها التي أصدرتها والجوائز التي حصدتها.

كما طلبت من ورد ألا تصرح في المجلات قبل أن تفهم الأمور بوضوح، كما طلبت منها أن تحافظ على هدوء أعصابها و"تروق".

وختمت سيرين حديثها بالقول إنها تحبّ ورد وهنأتها على كلّ أعمالها.

أما بالحديث عن يوسف الخال وزوجته نيكول اللذين اتهماها بأنها تكرر نفسها في المسلسلات، قالت سيرين: "هما متفقان على نفس الاتهام".

وعن تكرار أدوارها، إذ تظهر دائماً قي قالب المرأة التي يختلف عليها رجلان، ردت سيرين على يوسف بالقول إنه هو أيضاً يظهر بهذه الصورة، إذ يكون يتصارع هو ورجل آخر على ممثلة واحدة مثل مسلسل "وأشرقت الشمس" و"لو"، وغيرهما، مؤكدةً أن اختيار الأدوار لا يعود إلى الممثل بتاتاً بل للمنتج، وأشارت سيرين إلى أنها ارتاحت في التمثيل مع مكسيم خليل أكثر من يوسف الخال.

وعندما قال لها مقدما البرنامج إن يوسف هو ممثل في لبنان والعالم العربي، ردت بالقول إنه ممثل في لبنان حالياً وإن شاء الله سيصبح عربياً، مشيرةً إلى أن الفنان يجب أن يمرّ بمراحل وقالت: "روقو ما تكبّرو حدا كتير".

وفي إطار خلافاتها مع بعض النجوم أيضاً، تمّ التطرق إلى خلافها مع نادين الراسي، التي وجّهت إليها كلاماً قاسياً، يتضمّن تجريحاً ومسّاً بالكرامات، على حدّ تعبير سيرين، ما دفعها إلى تقديم شكوى ضد نادين في النيابة العامة، التي بدورها ارتأت رفع دعوى قضائية، وفق قانون المطبوعات، حيث تمّ استجواب نادين.

سيرين صاحبة أجر المليون دولار

وعمّا إذا كانت هي الممثلة الأعلى أجراً، قالت سيرين إنها لا تعرف أجور غيرها لتقدر ما إذا كانت هي الأعلى أجراً بينهنّ. وعندما سألها رجا عن آخر عقد وقعته بقيمة مليون دولار، تفاجأت سيرين كثيراً بمعرفته بهذا الأمر، ولم تنكره أبداً، وقالت مازحة: "حسابو لفريد بعدين" (زوجها فريد رحمة) .

وعن تجربتها في "بلا حدود"، وسبب عرضه على شاشة المستقبل، قالت سيرين إنّ تلفزيون المستقبل أكثر تلفزيون قدّر العمل مادياً، فلذلك سيعرض على شاشته. وأثنت سيرين على التجربة، واعتبرتها الأفضل بين كلّ الأعمال التي أنجزتها في حياتها، لأنها عاشت الإنسانية مع أشخاص لا يعرفونها ولا تعرفهم. وعندما سئلت إذا كانت تقوم بهذه الأعمال طمعاً بالحصول على لقب سفيرة للنوايا الحسنة، أكدت أنها لا تحبّ الألقاب، مشيرةً إلى أنه بالعادة يحصل النجم على اللقب ثمّ يقوم بهذه الأعمال، وبالتالي هي لم تطمح إلى هذه الألقاب أصلاً.

وكشفت عن القيام بجزء ثانٍ من البرنامج، الذي أكدت أنه حصل على استحسان الجمهور.

وعن سؤالها ما إذا كانت هذه تجربة تلفزيون واقع، أكدت سيرين أنها لا تحبّ برامج تلفزيون الواقع، لافتة إلى أنّ الكاميرا لم تدخل بيتها كثيراً، لكنّها تجربة شبيهة بتجربة الممثلة العالمية أنجلينا جولي، وليست كتجربة كيم كردشيان.

وعن مسلسل "السيدة الأولى"، أكدت سيرين أن المسلسل عرض عليها أولاً من قبل المنتج، لتتفاجأ بعدها أنه أصبح للممثلة المصرية غادة عبد الرازق، من دون أن تعرف كيف حصل ذلك، وقالت: "في حسابات أكبر مني كممثلة"، ورفضت القول إن غادة سرقت العمل منها، وقالت: "صحتين على قلبها".

سيرين: هذه رسالتي لميريام فارس

وبالحديث عن ميريام فارس وآخر فيديو كليب أطلقته "دقوا الطبول"، أكدت أن موقع تصوير الكليب هو في نفس الموقع الذي صوّرت فيه سيرين فيديو كليبها "حبايبي"، وأكدت أن الأمر لم يزعجها لأنّ كليبها أطلق منذ حوالى الثلاث سنوات، إلا أنها حزنت لأن ميريام معروفة بأفكارها الخلاقة والجديدة.

ووجّهت سيرين رسالة إلى ميريام بكلّ محبّة، قالت فيها إنّ لقب ملكة المسرح "كتير" لميريام، مشيرةً إلى أن ميريام رائعة وملكة ولكنها لا يجب ربط اسمها دائماً بهذا اللقب.

وبالحديث عن سيرين المغنية، قالت إنها ممثلة في الدرجة الأولى ومغنية في الدرجة الثانية، وأشارت إلى أنها لو تريد أن تكرّس وقتها للغناء، لوجب أن تترك التمثيل.

وعن رأي الممثلة السورية سلافة معمار بأن سيرين تعتمد على جمالها والإغراء لتنجح في التمثيل، ردت سيرين بالقول: "إذا أنا بعد ما قدرت أثبت موهبتي بعد 15 سنة من العمل، إذاً المشكلة في المتلقّي وليست فيّ".

وعن مسلسل "24 قيراط" الذي سيعرض في رمضان 2015، عبّرت سيرين عن حماسها للبدء بتصوير المسلسل، وعبّرت عن سعادتها بالعمل مجدداً مع المخرج الليث حجو.

وبالحديث عن السياسة، بعد عرض بطاقات الأحزاب اللبنانية على سيرين قالت: "شو نفعهم كلهم إذا ما في رئيس للجمهورية"، وعبّرت عن حبها لرؤية ستريدا جعجع أو ريما فرنجية في منصب السيدة الأولى في لبنان.