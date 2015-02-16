توقف حركة الطيران المدني تمامًا إلى ليبيا

ذكرت مصادر مطلعة بمطار برج العرب الدولي، الإثنين، توقف حركة الطيران المدني تمامًا بين القاهرة والمدن الليبية، منذ اندلاع الثورة في ليبيا، وتوتر الأوضاع الأمنية بسبب الخلافات بين الفصائل.

وأوضحت المصادر أن هناك 3 شركات طيران ليبية تعمل بالمطار، وهي «إير ليبيا»، و«الإفريقية»، و«الأبرق»، وتنظم تلك الشركات حوالي 15 رحلة أسبوعية بين مطارات الأبرق وطبرق ومعتيقة إلى مطار برج العرب.

وأضافت أنه منذ 20 يناير الماضى، قررت الجهات الأمنية منع سفر المصريين إلى ليبيا على تلك الرحلات، وتم تطبيق هذا القرار على شركات الطيران، ومنع عدد من المصريين للسفر إلى الأراضي الليبية.