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الزمالك يهدد بفسخ التعاقد مع ' برزنتيشن '

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الزمالك يهدد بفسخ التعاقد مع ' برزنتيشن ' الزمالك يهدد بفسخ التعاقد مع ' برزنتيشن '

هدد أحمد مرتضى منصور المتحدث الرسمي وعضو مجلس إدارة الزمالك الشركة الراعية لفريق الكرة بفسخ التعاقد بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات المادية.

وتعاقد الزمالك مع برزنتيشن لمدة أربع سنوات مقبلة مقابل 85 مليون جنيه بالإضافة لبعض الامتيازات الأخرى كمعسكرات للفريق ومباريات ودية وحافلة خاصة.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com يوم الأثنين: "هناك اتجاه داخل مجلس الإدارة لفسخ التعاقد، الشركة الراعية لم تلتزم بالاشتراطات المالية معنا".

وأضاف "مثلما على الزمالك واجبات، له حقوق أيضا ولم نحصل عليها حتى الآن".

وفسّر "كان هناك دفعة في يناير لم تسدد .. بالإضافة إلى طلبنا برفع قيمة حق الزمالك في البث الفضائي ولم ينفذ بعد".

ويعد التعاقد مع برزنتيشن هو أعلى قيمة نجح فيها الزمالك في التعاقد مع راعي عبر تاريخه.

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