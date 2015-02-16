لماذا يحرم توقف الدوري المنتخب من المدرب الأجنبي

ألمح حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة إلى إن إلغاء الدوري هذا الموسم، يؤدي للتراجع عن فكرة التعاقد مع مدير فني أجنبي للمنتخب.

وقال فريد: "الآن هناك قائمة تضم خمسة مدربين أجانب، سيتم تقليصها إلى ثلاثة مرشحين فقط".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "ولكن في حال إلغاء الدوري، هناك متغيرات جديدة على جنسية المدرب، هذه وجهة نظري الشخصية".

وأتم: "المدرب الأجنبي يحتاج لشهرين للتعرف على قدرات اللاعبين، وإذا ألغي الدوري سيحرم من هذه الميزة".

وكان اتحاد الكرة أعلن أنه بدأ مفاوضات مكثفة مع الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار.