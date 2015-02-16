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الشامي: حركة تنقلات قيادات الداخلية تحفز لعودة الدوري

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الشامي: حركة تنقلات قيادات الداخلية تحفز لعودة الدوري الشامي: حركة تنقلات قيادات الداخلية تحفز لعودة الدوري

واصل محمود الشامي عضو اتحاد الكرة دفاعه المستميت عن ضرورة استكمال بطولة الدوري التي تأجلت لأجل غير مسمى عقب كارثة ملعب الدفاع الجوي.

وقال الشامي في تصريحات تليفزيونية: "سعداء لأن ملف الدوري على مائدة اهتمام مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، وننتظر القرار النهائي يوم الأربعاء".

وأضاف: " عندما أوقفت المسابقة أعطت إشارة إلى أن هناك اهتمام قوي بالتأكد من أسباب الكارثة وعدم التستر على أي أخطاء".

وتابع: "وهناك حملة تصحيح لهذه الأخطاء، تمثلت في حركة تنقلات عديدة بين لواءات وزارة الداخلية وصلت إلى 25 شخصية أمنية كبيرة، و7 مديرين عموم، وهي خطوة تدل على أن هناك إحساس بالمسؤولية".

وكان 22 مشجعًا من جماهير الزمالك لقوا حتفهم خارج أسوار الملعب بسبب التدافع والاختناق من قنابل الغاز حسبما أشارت تقارير النيابة العامة والطب الشرعي.

وأتم الشامي: "عودة النشاط مهمة للغاية، لأن كرة القدم في ميزانيات الأندية تزيد حصتها عن 200 مليون جنيه من عقود لاعبين ورعاية وتغذية وتنقلات".

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