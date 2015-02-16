عمر جابر في الزمالك

وصل عمر جابر الظهير الأيمن إلى نادي الزمالك قبل قليل استعدادا لخوض الفريق الأول تدريباته يوم الأثنين.

وكان مجلس إدارة الزملك قد قرر تحويل جابر للتحقيق وتجميد مستحقاته، بجانب تحويله للتدريب مع الناشئين.

ويأتي ذلك عقب مذبحة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 لاعبا قبل مباراة الزمالك وإنبي، وامتنع جابر عن خوض اللقاء، مما صلت الضوء على زملائه في وسائل الإعلام.

وذكر مراسل FilGoal.com أنه حتى الآن لم يتحدد إمكانية مشاركة جابر في المران مع زملائه من عدمه.

يذكر أن جابر طلب فسخ تعاقده مع الزمالك مع رد الشيك الذي حصل عليه بقيمة مليون جنيه، ولكن إدارة النادي الأبيض تمسكت بحقها في اللاعب.