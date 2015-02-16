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محافظة القاهرة تزيل تعديات بناء بحي المقطم والموسكي‎

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محافظة القاهرة تزيل تعديات بناء بحي المقطم والموسكي‎ محافظة القاهرة تزيل تعديات بناء بحي المقطم والموسكي‎

نجحت أجهزة حى المقطم بإزالة تعدى بالبناء بالعقار رقم 1155 الحى الاول عبارة عن بناء دورين خامس وسادس وكذلك إزالة تعدى بالبناء بالعقار رقم 1402 الحى الأول عبارة عن دور خامس مخالف وفي إطار إزالة تعديات البناء على أملاك الدولة تم إزالة حجرة وعدة أسوار مبنية من الحديد والطوب.

وقامت أجهزة حي الموسكي بإزالة في المهد لضوائع تنظيم بمساحة 200 م2 تقريبا قام احد المواطنين بالشروع في بناء عقار على ضوائع التنظيم وذلك امام العقار رقم 9 درب ايه وقد تم تنفيذ الازالة على مدار ثلاثة ايام والمتمثلة في اعمدة خرسانية وسقف خرساني يدوياً نظرا لصعوبة دخول معدات للمكان.

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