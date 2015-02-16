أسبوع نيويورك في اليوم الرابع: إبداعات مستمرة

ما زال أسبوع نيويورك لموضة الألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2015-2016 مستمراً بإبداعات مصمميه. حيث شهد اليوم الرابع العديد من عروض الأزياء الغنيّة كعرضVictoria Beckham، Altuzarra، DKNY، Diane Von Furstenberg، Parbal Gurung، وCusto Barcelona. وقد قدم كل منهم موضة الخريف المقبل على طريقته الخاصة.

لدى Victoria Beckham كان هناك احتفال وتعزيز لأنوثة المرأة، فبعد أن اتجهت الموسم الماضي للقصّات الرجالية المستقيمة، عادت هذا الموسم للقصّات الأنثوية التي أبرزت الخصر بشكل مميز، ولم تتخلَ بالتأكيد عن بساطتها ونظافة أسلوبها، وكان للصوف أيضاً وجود بارز في المجموعة.

أما Diane von Furstenberg فقد استوحت المجموعة من أرشيفها، وأعادت ابتكار الـ Wrap Dress بطريقة مميزة وتناسب عام 2015، كما توجهت لإمرأة هذا الزمن والتي تقضي وقتها بين العمل والمنزل، والتي لا تنسى الاهتمام بنفسها وأناقتها بالتأكيد.

بينما مجموعة DKNY فكانت موجهة للشابات، وقد عكست حيوية ونبض مدينة نيويورك، بنمطها العملي وأزيائها التي تعكس طابعاً يجمع بين النمط الرياضي والأناقة، وأبرز ما في المجموعة كانت القصّات الجريئة، واللون الأزرق القوي.

مجموعة Altuzarra كانت الأجمل على الإطلاق. حيث عاد بنا المصمّم إلى القرن التاسع عشر بأزيائه التقليدية للنساء والرجال وأعطى المجموعة طابعاً عصرياً مُبتكراً، جعل منها مجموعة متكاملة ورائعة، وخاصة مع الأقمشة المميزة مثل الفرو الناعم، والأقمشة اللامعة الرومانسية.

وعلى عكس مجموعة Altazurra، سافرت بنا مجموعة Custo Barcelona إلى المستقبل من خلال الأقمشة اللامعة والقصّات المبكرة، مع المحافظة على أسلوب كلاسيكي ظهر بأقمشة التارتان بنقشة المربعات.

ولدى Prabal Gurung رأينا جوانب متعددة ومتنوعة كشفت عن أنوثة ونعومة عن طريق التصاميم والأقمشة المرهفة، وعن جرأة وقوة خاصة من ناحية الألوان، وعن دفء وحميمية من خلال الفرو الذي كان حاضراً وبقوة في المجموعة.

ما زالت العروض مستمرة وما زلنا نتطلع بشوق لما سيقدمه مصممو الأزياء في نيويورك من إبداعات وابتكارات جديدة.