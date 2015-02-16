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السر وراء التغيير في إطلالات حورية!

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السر وراء التغيير في إطلالات حورية! السر وراء التغيير في إطلالات حورية!

الإثنين 16-02-2015 17:17

الممثلة المصرية حورية فرغلي، التي توّجت ملكة جمال في عام 2001، تمتلك ملامح شرقيّة حادّة، إلى جانب معالم وجه قويّة، جعلتها تفوز بلقب الجمال ـ على الأغلب ـ بالإضافة إلى قوامها الممشوق والمتناسق ـ طبعاً ـ. وقد تنازلت فرغلي عن العرش لصالح خليفتها كي تدخل عالم التمثل. لكنّ الجميلة لم تتخلَّ بتاتاً عن الموضة التي تعشقها، والتي يبدو اهتمامها بها واضحاً من خلال إطلالاتها وجلسات التصوير التي تشارك فيها.

تمتلك فرغلي أسلوباً جريئاً في الموضة. ولعلّ ذلك يعود إلى كونها على احتكاك بعالم الأزياء ولا تخشى تجربة كلّ جديد ومُبتكر . وقد لاحظنا ـ بعد سنوات ـ أنّ "ستايل"ـها قد تطوّر جداً، بعد أن كانت تختار الإطلالات الفوضوية التي تحتوي الكثير من الألوان والقصّات، فيما تبدو ظاهرة مبالغتها في وضع الاكسسوارات. أمّا اليوم فهي تميل أكثر إلى البساطة والهدوء، وتختار فساتينها من دور أزياء كبيرة، وكثيراً ما بتنا نراها ترتدي فستاناً من لون واحد وذا قصّة بسيطة، كما أنّها تنسّق اكسسوارتها بعناية أكثر. وبالنسبة إلى تسريحات الشعر والمكياج فإنّ حورية تميل إلى النعومة، ممّا يُناسب معالم وجهها القويّة ويجعلها تبدو أكثر أنوثة.

جمعنا لك اليوم بعض إطلالات حورية فرغلي، من الماضي ومن عامنا الحالي، فشاهديها، ولاحظي تطوّر الأسلوب، وشاركينا رأيك في أناقتها.

 

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