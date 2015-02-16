إغلاق المؤسسات الأمريكية بغزة

نظم عشرات النشطاء الشباب، وقفة احتجاجية أمام مؤسسة كير الأمريكية وسط مدينة غزة، استنكاراً لتجاهل الإدارة الأمريكية وعدم إدانتها لجريمة القتل ولصمت إعلامها أزاء قتل ثلاثة فلسطينيين في ولاية “كارولينا الشمالية”.

وكان الشاب الفلسطيني-السوري ضياء بركات (23 عاماً) لقي مصرعه وزوجته الفلسطينية يسر أبو صالحة (21 عاماً) وشقيقتها رزان (19 عاماً)، برصاص متطرف أمريكي أثناء تواجدهم في مجمعٍ بالقرب من جامعة كارولينا الشمالية الثلاثاء الماضي.

ووجَّه المنسق الإعلامي لائتلاف شباب الانتفاضة جمال ياغي في كلمة له رسالة استنكار وغضب ضد صمت الإدارة الأمريكية وعدم إدانتها لهذه الجريمة، وكذلك لتجاهل الإعلام الغربي لهذه الحادثة.

وأكد ياغي أنه سيتم إغلاق المؤسسات الأمريكية في قطاع غزة لمدة ساعتين، مشددا على أنه إذا لم تصل الرسالة ستكون هناك خطوات تصعيدية.

وأوضح أنه تم إرسال إشعار إغلاق لباقي المؤسسات، وهي CHF “– انيرا الإغاثة الارثوذكسية – الأمد ايست – ميرسي كور”.

من جهته، قال الناشط الشبابي يوسف بعلوشة إنهم يريدون توصيل رسالة للإدارة الأمريكية بأن شباب غزة يرفضون الازدواجية وتعامل الإعلام الغربي مع الأحداث.