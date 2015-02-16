محمد بن زايد يصل الرياض

وصل الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة على رأس وفد رفيع الى الرياض اليوم في زيارة للمملكة العربية السعودية .

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي ..خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما كان في استقبال سموه والوفد المرافق صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ال سعود ولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض.

وقد أجريت لسمو ولي عهد ابوظبي مراسم استقبال رسمية في المطار، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية له.

بعدها صافح سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان كبار مستقبليه من اصحاب السمو الملكي الامراء وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين .

فيما صافح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الوفد المرافق لسمو ولي عهد ابوظبي الذي ضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد ال نهيان مستشار الامن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد ال نهيان نائب مستشار الامن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة .

ومعالي الدكتور انور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة ومعالي احمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي والفريق الركن جمعة احمد البواردي مستشار عسكري في مكتب نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وسعادة محمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، في موكب رسمي إلى قصر الملك .

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