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صحيفة: «دي ميستورا» سيبلغ مجلس الأمن بموافقة «الأسد» على خطته بشأن حلب

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ذكرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أنه من المتوقع أن يبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، السفير ستيفان دي ميستورا، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، وأعضاء مجلس الأمن، بأنه حصل على موافقة السورية على خطته لتجميد العمليات القتالية في مدينة حلب، وأن الرئيس السوري، بشار الأسد، أبلغه الموافقة شخصياً، كما أبلغه استعداد الحكومة السورية وجيشها لتنفيذ الخطة فور إقرارها.

وقالت الصحيفة المقربة من سوريا و«حزب الله»، إنها علمت أن المبعوث الدولي سيحيط مجلس الأمن بنتائج زيارته الأخيرة لدمشق، واجتماعاته مع الأسد والمسؤولين السوريين.

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