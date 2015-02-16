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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين مقتل المواطنين المصريين على يد داعش

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بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين مقتل المواطنين المصريين على يد داعش بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين مقتل المواطنين المصريين على يد داعش

بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة، فى بيان لها صدر بجنيف، قتل مواطنين مصريين في ليبيا على يد تنظيم داعش..مطالبة كافة الليبيين برفض وإدانة هذه الجريمة الإرهابية..معربة عن خالص تعازيها إلى أسر الضحايا ولمصر حكومة وشعبا.

كما حثت البعثة الأممية، الأطراف المعنية الليبية بالعمل سويا لتحقيق السلام في بلادهم بغية منع الجماعات الإرهابية من استغلال الفوضى السياسية والأمنية للتوسع على الأرض في ليبيا..مؤكدة أن الإرهابيين هم المستفيدون من استمرار العنف والانقسامات.

وأكدت أن الوحدة الوطنية والحوار لإيجاد حل سلمي لمشكلات ليبيا، هما الكفيلان بتمكين الليبيين من بناء دولتهم ومؤسساتهم القادرة على هزيمة الإرهابيين ومنع جرائم فظيعة من هذا النوع.

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