طرح 3775 طن سولار و6165 طن بنزين و 162614 أسطوانة بوتاجاز بقنا

صرح السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم طرح كمية من الوقود لهذا الأسبوع بلغت 3775 طن من السولار و 3625 طن من البنزين 80 و2540طن من البنزين 92 بجميع محطات الوقود بالإضافة إلى توزيع عدد162 ألف و614 أسطوانة بوتاجاز بجميع مستودعات المحافظة.

وأشار أنه تم التنسيق مع وكيل وزاره التموين لتشكيل مجموعات عمل إضافية من مفتشي التموين للتفتيش والمرور الدائم على محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية بالمحطات وكذلك بيعها للمواطنين بالسعر المدعم مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر فوريه لكل من يتلاعب بأسعار المواد البترولية وذلك يأتي في إطار القضاء على السوق السوداء والحد من مشكلة نقص المواد البترولية بالمحافظة.