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إيطاليا تدعم جهود مصر للوصول إلى تكاتف دولي ضد الإرهاب

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أجرى الرئيس عبدالفتاح ، الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي، الذي أعرب عن إدانة بلاده للعمل الإرهابي الآثم الذي راح ضحيته 21 مصريا على يد تنظيم «داعش» في ليبيا، مؤكدا تضامن إيطاليا الكامل مع ووقوفها بجانبها في مواجهة الإرهاب الغاشم.

وأضاف رينزي أن دول الجوار تكون الأكثر معاناة من ويلات الإرهاب أكثر من غيرها، على الرغم من الآثار السلبية للإرهاب في كل أنحاء العالم، وهو الأمر الذي يحتم على هذه الدول أن تتعاون فيما بينها، وأن تتحرك بشكل سريع لتدارك الموقف.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تعازيه للرئيس وللشعب المصري ومواساته لأسر الضحايا، مؤكدا دعم بلاده للجهود الدولية المبذولة في كل المحافل الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وصولا إلى تكاتف دولي يقضي على الإرهاب، ويساهم في عودة الاستقرار إلى الدول التي تعاني من ويلاته، وفي مقدمتها ليبيا.

فيما أعرب الرئيس عن تقديره لموقف رئيس وزراء إيطاليا، الذي يعبر عن مساندة بلاده لمصر وحرصها على دعم الجهود المصرية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب، مؤكدا مواصلة مصر التشاور والتنسيق مع الدول الصديقة لإنجاح جهود مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتهيئة المناخ المناسب لشعوب العالم المُحبة للسلام، للعيش في استقرار وأمن لتحقيق طموحاتها التنموية.

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