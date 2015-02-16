مصرع شخصين تحت عجلات قطار بالدقهلية

لقي شخصان بالدقهلية، مصرعهما، الإثنين، إثر اصطدام قطار بهما أثناء محاولتهما عبور مزلقان غير قانوني بمركز بلقاس.

تلقى اللواء سعيد عمارة، مدير مباحث الدقهلية، إخطارًا من الرائد أبوالعزم منصور، رئيس مباحث مركز بلقاس، يفيد باصطدام القطار القادم من شربين بشخصين أثناء عبورهما من مزلقان غير قانوني قبل محطة القطار ببلقاس.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين دهس الجثتين أسفل عجلات القطار.

وقال «محمد. أ»، سائق القطار، إنه فوجىء أثناء قيادته للقطار بشخصين، يبدو أنهما في العقد الثالث من عمرهما، يعبران شريط القطار من مكان غير مخصص للعبور، ولم يتمكن من إيقاف القطار لتفاديهما فاصطدم بهما فلقيا مصرعهما في الحال.

حرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيق، وجاري التعرف على هوية الشخصين وتسليمهم جثتيهما لذوييهم.