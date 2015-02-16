أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مصرع شخصين تحت عجلات قطار بالدقهلية

  • مصر
  • 3
Google+ Print

لقي شخصان بالدقهلية، مصرعهما، الإثنين، إثر اصطدام قطار بهما أثناء محاولتهما عبور مزلقان غير قانوني بمركز بلقاس.

تلقى اللواء سعيد عمارة، مدير مباحث الدقهلية، إخطارًا من الرائد أبوالعزم منصور، رئيس مباحث مركز بلقاس، يفيد باصطدام القطار القادم من شربين بشخصين أثناء عبورهما من مزلقان غير قانوني قبل محطة القطار ببلقاس.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين دهس الجثتين أسفل عجلات القطار.

وقال «محمد. أ»، سائق القطار، إنه فوجىء أثناء قيادته للقطار بشخصين، يبدو أنهما في العقد الثالث من عمرهما، يعبران شريط القطار من مكان غير مخصص للعبور، ولم يتمكن من إيقاف القطار لتفاديهما فاصطدم بهما فلقيا مصرعهما في الحال.

حرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيق، وجاري التعرف على هوية الشخصين وتسليمهم جثتيهما لذوييهم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية