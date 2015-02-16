أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير التعليم الليبي لـ«أبوالنصر»: «ما يصيب مصر يصيبنا بالضرورة»

  • مصر
  • 13
Google+ Print

أعرب وزير التعليم الليبي، فتحي عبدالحفيظ أحمد على، عن خالص تعازيه للشعب المصري في الـ21 مصريًا الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش بليبيا، مؤكدًا أن «المصريين والليبيين شعبٌ واحد لا ينفصم، وبلدٌ واحد وما يصيب يصيب ليبيا بالضرورة والعكس صحيح».

وأكد «على» خلال لقائه بالدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، وبحضور الملحق الثقافي الليبي، الدكتور محمد الوليد، أن الجيش الليبي سيستمر في مواجهة الإرهاب.

ووافق «أبوالنصر» على طلب الجانب الليبي بإنشاء مدرسة ليبية حكومية لها فرعان بالقاهرة والإسكندرية على أن تكون هذه المدرسة المقترح تسميتها «مدرسة عمر المختار الليبية للتعليم الأساسي والثانوي» تابعة لوزارة التعليم الليبية مباشرة، وتحت الإشراف المباشر والكامل للملحقية الثقافية والأكاديمية بالسفارة الليبية بالقاهرة، ويدرس بها الطلاب الليبيون المقيمون في مصر.

وقال الوزير إنه سيتم تقديم الاشتراطات الرسمية المعتمدة الخاصة بهذه المدارس إلى الجانب الليبي، حتى يتم الالتزام بها في إنشاء المدرسة، بالإضافة إلى معاينتها من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

الأخبار - الخارجية : مصر تدين القصف العشوائي في مدينة إدلب السورية

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط

توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط