وزير التعليم الليبي لـ«أبوالنصر»: «ما يصيب مصر يصيبنا بالضرورة»

أعرب وزير التعليم الليبي، فتحي عبدالحفيظ أحمد على، عن خالص تعازيه للشعب المصري في الـ21 مصريًا الذين ذبحوا على يد تنظيم داعش بليبيا، مؤكدًا أن «المصريين والليبيين شعبٌ واحد لا ينفصم، وبلدٌ واحد وما يصيب مصر يصيب ليبيا بالضرورة والعكس صحيح».

وأكد «على» خلال لقائه بالدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، وبحضور الملحق الثقافي الليبي، الدكتور محمد الوليد، أن الجيش الليبي سيستمر في مواجهة الإرهاب.

ووافق «أبوالنصر» على طلب الجانب الليبي بإنشاء مدرسة ليبية حكومية لها فرعان بالقاهرة والإسكندرية على أن تكون هذه المدرسة المقترح تسميتها «مدرسة عمر المختار الليبية للتعليم الأساسي والثانوي» تابعة لوزارة التعليم الليبية مباشرة، وتحت الإشراف المباشر والكامل للملحقية الثقافية والأكاديمية بالسفارة الليبية بالقاهرة، ويدرس بها الطلاب الليبيون المقيمون في مصر.

وقال الوزير إنه سيتم تقديم الاشتراطات الرسمية المعتمدة الخاصة بهذه المدارس إلى الجانب الليبي، حتى يتم الالتزام بها في إنشاء المدرسة، بالإضافة إلى معاينتها من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية.