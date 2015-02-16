«المحامين العرب» يطالب بمنع السفر إلى ليبيا وتوفير فرص عمال للعائدين

طالب صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، الحكومة المصرية، بالتدخل الحاسم بإتخاذ الإجراءات التي تمنع السفر إلى البلاد غير الآمنة، وتوفير فرص العمل البديل لهؤلاء وغيرهم من الباحثين عن فرص عمل مغموسة بالدماء، مشيراً إلى إن مسئولية الدولة القومية لا تقتصر على حدودها وإنما يمتد نفوذها لحماية مواطنيها أيما كانوا ووقتما كانوا حتى لو تطلب الأمر أن تبسط نفوذها مستخدمة قواها الناعمة أو الخشنة في إطارها الإقليمي على الأقل.

وأضاف عمال في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الدولة في مصر مطالبة اليوم أكثر من أي يوم مضى أن تدافع عن أمنها القومي في إطاره الإقليمي أو الدولي، ومطالبة في ظل غياب الدولة في ليبيا التي سيطرت عصابات الإرهاب على مناطق ليست قليلة أن تدعم قيام الدولة في ليبيا حتى تستطيع أن تقاوم مخططات التقسيم التي تمثل البيئة الداعمة للإرهاب، ولم تعد تكفي بيانات الإدانة أو الشجب.

وأكد عمار أن الدولة في مصر مطالبة اليوم أكثر من أي يوم مضى إلى الإلتفات إلى المناطق الأكثر فقراً في العاصمة أو الريف أو صعيد مصر حتى تكفل لمواطنيها سبل العيش الكريم داخلها ولا تضطرهم إلى الخروج غير الآمن، فالتنمية الإقتصادية وسيادة حكم القانون أهم ضمانات إلتفاف المواطن حول الدولة.