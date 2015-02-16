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«الكهرباء»: تفجير برج خط «بهتيم- الزقازيق» وخسائر 900 ألف

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أعلنت وزارة الكهرباء، تعرض برج التعليق رقم 156، جهد 220 كيلوفولت، على خط بهتيم الزقازيق، لعمل تخريبي صباح الاثنين، ما أدى إلى إسقاطه، من خلال وضع متفجرات عند القواعد الخرسانية للبرج والقاعدة.

وقال المهندس أحمد الحنفي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن المتفجرات تسببت في قطع قائم البرج، مضيفاً أنه جار الإصلاح خلال 15 يوما.

وأضاف «حنفي»، في بيان، الاثنين، أن تكلفة إصلاح البرج تبلغ حوالى 900 ألف جنيه، مجددا مناشدته للمواطنين بالتعاون وسرعة الإبلاغ عن أي معلومات تفيد جهات التحقيق، أو تمنع أي أعمال تخريبية قد تحدث مستقبلا.

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