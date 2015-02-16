أمير الكويت يعزى السيسي.. ويستنكر «مذبحة ليبيا»

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، ببرقية تعزية للرئيس، عبدالفتاح السيسي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس وللشعب المصري، بضحايا الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبها تنظيم «داعش» بقتل 21 مواطنا مصريا في ليبيا.

وأكد «إدانة واستنكار بلاده لهذا العمل الإجرامي الشنيع، الذي لا يمت بأي صلة لدين من الأديان، ويتنافى مع كل الأعراف والشرائع والقيم الإنسانية».

وشدد على «موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي لمحاربته والعمل على القضاء عليه».