المجلس الملي بالإسكندرية: زيارة السيسي للكاتدرائية رسالة للعالم.. ومصر لن تركع

قال نادر مرقص، عضو المجلس الملي السكندري، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، الاثنين، تؤكد وحدة المصريين مسلمين ومسيحيين، وترسل رسالة للعالم كله بأن الرئيس لا يفرق بين طوائف الشعب وأنه لا يتهاون في الدم المصري كله.

وأضاف «مرقص»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الضربة الجوية للجيش المصري التي شنها الجيش، فجر الاثنين، واستهدفت معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي الليبية جاءت في وقتها المناسب لتثأر للمصريين الذين قتلوا.

وأوضح أن مصر لن تركع أمام الإرهاب أو الإرهابيين، وأن الشعب المصري يقف ويساند قواته المسلحة في مواجهة وسحق الإرهاب الغادر، مشيراً إلى أن علي الجميع أن يعلم أن مصر لن تركع أبداً أمام نوع الاحتلال الجديد الذي يفرضه العالم علينا وهو الإرهاب الداخلي والخارجي.