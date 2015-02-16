وزير الري يكلف باستخراج «لنش» غرق في ترعة الإسماعيلية

تلقت وزارة الموارد المائية والري، بلاغا حول غرق لنش تابع للشركة الوطنية للنقل النهري في هويس ترعة الإسماعيلية.

ووجه حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، تعليمات إلى أجهزة الوزارة بسرعة التوجه إلى مكان الحادث، وإتخاذ التدابير الممكنة للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى أن اللنش يتبع الشركة الوطنية للنقل النهري، وغرق داخل الحوض الملاحي لهويس ترعة الإسماعيلية، ما أدى إلى سقوط زيوت وسولار.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الزيوت والسولار ناتجة عن محركات اللنش، وليس عن أية حمولات عليه، لافتا إلى التوجيه بسرعة التعامل مع الموقف، واستدعاء شركة مختصة من القوات المسلحة، وأجرت محاولات لإستخراج اللنش، ولا تزال مستمرة حتى الآن.