أخبار عاجلة

الأخبار - إنطلاق البطولة الدولية للفروسية في مصر بمشاركة 150 فارساً -
الأخبار - الزمالك يواجه الشرقية اليوم في الدوري الممتاز -
الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية -
الأخبار - وزراء الداخلية العرب يبحثون في تونس مكافحة الإرهاب وتشكيل لجنة أمنية عليا -
الأخبار - السيسي يلتقي اليوم في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي ومديرة صندوق النقد -
الأخبار - إختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمانحين حول سوريا في بروكسل -
الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأموال العامة تلقي القبض علي " رأس الأفعي " لعصابة تزوير الجوازات -
وزير الثقافة ينعي علم الأندلسيات الدكتور الطاهر مكي -
بالصور.. "الهند بلد العجائب" في مترو "السادات وعرابي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

وزير الري يكلف باستخراج «لنش» غرق في ترعة الإسماعيلية

  • مصر
  • 18
Google+ Print

تلقت وزارة الموارد المائية والري، بلاغا حول غرق لنش تابع للشركة الوطنية للنقل النهري في هويس ترعة الإسماعيلية.

ووجه حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، تعليمات إلى أجهزة الوزارة بسرعة التوجه إلى مكان الحادث، وإتخاذ التدابير الممكنة للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى أن اللنش يتبع الشركة الوطنية للنقل النهري، وغرق داخل الحوض الملاحي لهويس ترعة الإسماعيلية، ما أدى إلى سقوط زيوت وسولار.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن الزيوت والسولار ناتجة عن محركات اللنش، وليس عن أية حمولات عليه، لافتا إلى التوجيه بسرعة التعامل مع الموقف، واستدعاء شركة مختصة من القوات المسلحة، وأجرت محاولات لإستخراج اللنش، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية