«القوى العاملة» تبدأ صرف استمارة الخسائر للعائدين من ليبيا

تبدأ وزارة القوى العاملة، الاثنين، صرف الاستمارة الخاصة بحصر أضرار العمال المصريين العائدين من ليبيا، على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات.

وتحتوي الاستمارة على بيانات كاملة عن العامل وصاحب العمل، منها تاريخ دخول العامل لليبيا، ومهنته واسم المنشأة ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية مع تحديد قيمة الضرر.

ونشرت الوزارة على موقعها أسماء أفرع مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات التي يتم تقديم استمارة الحصر فيها، وذلك تسهيلاً على المواطنين، وهي كالتالي: في القاهرة (مجمع التحرير- الدور الثالث)، الجيزة (80 ش صلاح سالم- عمارة صلاح سالم- بجوار مجمع المحاكم بالجيزة)، القليوبية (بنها- مجمع المصالح الحكومية- خلف ديوان عام).

وبالنسبة لفرع مديريات القوى العاملة والهجرة بالإسكندرية (سموحة- ش مصطفى كامل- خلف مبنى الأطباء)، والبحيرة (دمنهور- ش عبدالسلام الشاذلي- مجمع المصالح الحكومية)، ومرسى مطروح (ش شزاهر جلال)، والغربية (طنطا- بجوار استاد طنطا الرياضي)، الدقهلية (مبنى المحافظة- الدور الرابع)، والمنوفية (شبين الكوم- عمارة غاز مصر- البر الشرقي) وكفر الشيخ (بجوار الجامعة العمالية- أول طريق كفر الشيخ – دسوق).

بينما فرع مديريات القوى العاملة والهجرة بدمياط فيوجد بـ(تقسيم المعلمين- طريق المحور- أمام قسم شرطة ثان دمياط)، بينما في الشرقية (الزقازيق- ش طلعت حرب بجوار البريد بجوار المطافي)، وبورسعيد فيتواجد بـ(حي الضواحي -أمام مدرسة حافظ إبراهيم الإعدادية بنين)، والإسماعيلية (ش شبين الكوم- خلف الاستاد الرياضي)، والسويس (مدينة 24 أكتوبر مجمع المصالح الحكومية الجديدة)، وشمال سيناء (العريش- ش الفاتح)، جنوب سيناء (طور سيناء- مجمع المصالح الحكومية- الدور الرابع)، والمنيا (27 ش سعد زغلول برج السلام)، بني سويف (ش أحمد عرابي).

ويوجد فرع مديرية القوى العاملة بالفيوم في منطقة المشتل، بينما في أسيوط بمجمع المصالح، وفي قنا بالشؤون الاجتماعية أمام مركز التشييد والبناء، وأسوان بمبنى المحافظة، والبحر الأحمر بمنطقة الغردقة، والأقصر بشارع النزهة الجديدة.